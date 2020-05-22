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2020-05-22T20:52
https://ria.ru/20200522/1571865662.html
ВОЗ: эффективность гидроксихлорохина против COVID-19 не доказана
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РИА Новости

ВОЗ: эффективность гидроксихлорохина против COVID-19 не доказана

20:52 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эффективность противомалярийного препарата гидроксихлорохина против COVID-19 не доказана, заявил в пятницу на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Мы уже говорили это ранее, на данный момент не существует доказательств из рандомизированных контрольных тестов об эффективности гидроксихлорохина или хлорохина в качестве лечения или профилактики COVID-19. Однако лекарство участвовало в нескольких рандомизированных контрольных тестах, в том числе тестов солидарности ВОЗ, чтобы посмотреть, какая ценность этого лекарства", - сказал он.
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По его словам, гидроксихлорохин был рекомендован для проведения исследований для использования в исключительных случаях в ряде медицинских учреждений под строгим надзором из-за вероятности возникновения побочных эффектов при тяжелой форме COVID-19, в частности, аритмии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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