ВОЗ: эффективность гидроксихлорохина против COVID-19 не доказана

"Мы уже говорили это ранее, на данный момент не существует доказательств из рандомизированных контрольных тестов об эффективности гидроксихлорохина или хлорохина в качестве лечения или профилактики COVID-19. Однако лекарство участвовало в нескольких рандомизированных контрольных тестах, в том числе тестов солидарности ВОЗ, чтобы посмотреть, какая ценность этого лекарства", - сказал он.