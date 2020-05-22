ВОЗ: эффективность гидроксихлорохина против COVID-19 не доказана

"Мы уже говорили это ранее, на данный момент не существует доказательств из рандомизированных контрольных тестов об эффективности гидроксихлорохина или хлорохина в качестве лечения или профилактики COVID-19. Однако лекарство участвовало в нескольких рандомизированных контрольных тестах, в том числе тестов солидарности ВОЗ, чтобы посмотреть, какая ценность этого лекарства", - сказал он.
По его словам, гидроксихлорохин был рекомендован для проведения исследований для использования в исключительных случаях в ряде медицинских учреждений под строгим надзором из-за вероятности возникновения побочных эффектов при тяжелой форме COVID-19, в частности, аритмии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.