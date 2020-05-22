Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T20:42
https://ria.ru/20200522/1571865254.html
Португалия заявила о готовности принимать туристов
https://cdn24.img.ria.ru/images/156006/74/1560067490_0:366:2895:1994_1036x0_80_0_0_4026a45452ca448e518981f39878afe9.jpg
РИА Новости

Португалия заявила о готовности принимать туристов

20:42 22.05.2020
1155
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОстров Файал в Португалии
Остров Файал в Португалии
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Остров Файал в Португалии. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Португалия готова принимать туристов, заявил в пятницу глава МИД страны Аугушту Сантуш Силва.
В интервью изданию Observador министр заявил, что страна "с радостью примет туристов", но те, кто прилетают на самолётах, должны будут пройти "минимальный санитарный контроль".
Влияние коронавируса на лимфоциты
Вчера, 08:00РИА Наука
Броня крепка? У кого есть иммунитет против SARS-CoV-2
"Туристы, которые прилетают на самолёте в Португалию, не будут проходить карантин, но должны будут пройти минимальный санитарный контроль, который установят наши соответствующие органы. Работа системы здравоохранения в Португалии отлажена, и это очень важно, чтобы принимать людей. Кроме того, были уже опубликованы правила относительно общественных мест, музеев, пляжей, отелей, ресторанов, которые гарантируют безопасность людей", - сказал он.
С понедельника, 18 мая, Португалия перешла ко второй фазе ослабления карантинных мер, которая предполагает открытие ресторанов, баров, кафе, террас, музеев, небольших магазинов площадью до 44 квадратных метров – все при ограниченном числе посетителей и соблюдении социальной дистанции. Возобновили работу детские сады и школы (для учащихся 11 и 12 классов) – при повышенных мерах санитарной безопасности и обязательном ношении масок. Родственники вновь могут посещать своих близких в домах престарелых.
Девушка разговаривает по телефону, гуляя в защитной маске по Гагаринскому парку в Симферополе
Вчера, 19:52Распространение нового коронавируса
Назван простой способ дезинфекции маски
Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта представил правила посещения пляжей, которые откроются 6 июня. Так, между разными группами необходимо будет соблюдать дистанцию в 1,5 метра, расстояние между зонтами должно быть не менее трех метров. Продавцы должны будут в обязательном порядке использовать маски, а сотрудники пляжа - дезинфицировать лежаки и зонты. Заниматься спортом компаниями на пляжах будет запрещено. Пляжи будут отмечать по уровню загруженности: низкая (1/3) - зеленый, средняя (2/3) - желтый, полная – красный, информацию в реальном времени можно будет отслеживать в специальном приложении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
911033
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Аугушту Сантуш СилваТуризмНовости - ТуризмПортугалияВ мире
Рекомендуем
Люди в центре Москвы
Ракова рассказала, когда в Москве прошел пик заболеваемости коронавирусом
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Госдума установила особенности возврата денег за туры во время пандемии
Мужчина едет на электросамокате по Манежной площади в Москве
Ракова рассказала об открытии сферы услуг в Москве
Девушка разговаривает по телефону, гуляя в защитной маске по Гагаринскому парку в Симферополе
Назван простой способ дезинфекции маски
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии ввели полный запрет на передвижение
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Британия обяжет приезжающих проводить двухнедельный карантин
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Москвичей с иммунитетом к COVID-19 не будут ограничивать в передвижении
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко предложила подумать над объединением ряда регионов
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США "липовой"
Люди на пляже в Тель-Авиве
В Израиле назначили нового министра туризма
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
Мужчина в защитной маске в городе Диярбакыр
Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 952
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Ракова отметила динамику на улучшение ситуации с коронавирусом в Москве
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп потребовал от властей штатов начать открывать церкви
Прохожие на улице в Москве
Ракова рассказала о пользе ношения масок и перчаток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52В Приморье число зараженных коронавирусом достигло 1595 человек
05:49В Эквадоре решили возобновить авиасообщение с первого июня
05:42Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
Лента новостейМолния