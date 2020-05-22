Матвиенко предложила подумать над объединением ряда регионов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в России есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили бы новые возможности.
Врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа на прошлой неделе подписали меморандум о начале процесса объединения регионов. Впереди – сбор предложений жителей, заседания рабочих групп, обращение к президенту, референдум, на котором решение примут жители.
"Движение, на мой взгляд, выбрано правильное. Есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили новые серьезные возможности для более эффективного развития. Надо над этим думать, обсуждать", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, о целесообразности объединения Архангельской области и НАО было приведено достаточно аргументов.
"Мне кажется, это процесс естественный, он назрел. Но решать будут сами граждане", - отметила спикер.