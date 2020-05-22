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2020-05-22T20:31
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Матвиенко предложила подумать над объединением ряда регионов
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РИА Новости

Матвиенко предложила подумать над объединением ряда регионов

20:31 22.05.2020
5204
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в России есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили бы новые возможности.
Врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа на прошлой неделе подписали меморандум о начале процесса объединения регионов. Впереди – сбор предложений жителей, заседания рабочих групп, обращение к президенту, референдум, на котором решение примут жители.
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"Движение, на мой взгляд, выбрано правильное. Есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили новые серьезные возможности для более эффективного развития. Надо над этим думать, обсуждать", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, о целесообразности объединения Архангельской области и НАО было приведено достаточно аргументов.
"Мне кажется, это процесс естественный, он назрел. Но решать будут сами граждане", - отметила спикер.
Владимир Уйба
20 мая, 21:33
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
34710349
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Ненецкий автономный округВалентина МатвиенкоАрхангельская областьОбщество
Популярные комментарии
А я бы им предложил объединить Госдуму и Совет Федераций, на сколько дармоедов сократится, какая выгода для Россиии, трудно переоценить, всяких там помощников и прочих статистов посокращать. А на результаты законотворчества и другого крючкотворства совершенно не повлияет, разве только в лучшую сторону, меньше всяких глупых законов и выступлений будет.
22 мая, 20:48
Александр Невский
1920004
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