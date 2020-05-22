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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T20:38
https://ria.ru/20200522/1571864710.html
Ракова рассказала, когда в Москве прошел пик заболеваемости коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767146_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_c58bf7fa363dca14ef3905b829a0c657.jpg
РИА Новости

Ракова рассказала, когда в Москве прошел пик заболеваемости коронавирусом

20:29 22.05.2020 (обновлено: 20:38 22.05.2020)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийЛюди в центре Москвы
Люди в центре Москвы
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пик заболеваемости по коронавирусу в Москве пришёлся на апрель, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в пятницу.
"Пик заболеваемости, госпитализаций у нас в Москве пришёлся на апрель и, конечно, то время, которое мы смогли выиграть, использовали. Медицинская система была подготовлена и технически, и психологически", - сообщила Ракова.
Заммэра отметила, что в условиях пандемии невозможно избежать роста смертности.
"Смертность у нас выше и в апреле, и выше ещё будет в мае. Как правило, пик смертности на 2-3 недели опаздывает от пика госпитализаций", - добавила Ракова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнастасия РаковаМоскваОбщество
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