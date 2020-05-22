Ракова рассказала, когда в Москве прошел пик заболеваемости коронавирусом

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пик заболеваемости по коронавирусу в Москве пришёлся на апрель, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в пятницу.
"Пик заболеваемости, госпитализаций у нас в Москве пришёлся на апрель и, конечно, то время, которое мы смогли выиграть, использовали. Медицинская система была подготовлена и технически, и психологически", - сообщила Ракова.
Заммэра отметила, что в условиях пандемии невозможно избежать роста смертности.
"Смертность у нас выше и в апреле, и выше ещё будет в мае. Как правило, пик смертности на 2-3 недели опаздывает от пика госпитализаций", - добавила Ракова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.