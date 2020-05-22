Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 952

АНКАРА, 22 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 952, умерли 27 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса в Турции с 25 марта.
"Сегодня выявлены 952 новых случая, всего заразившихся – 154 500. Мы потеряли сегодня 27 пациентов, всего умерших - 4276. Вылечились сегодня 1121 пациента, всего – 116 111", - написал Коджа в Twitter.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.