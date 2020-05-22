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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T20:19
https://ria.ru/20200522/1571864489.html
Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 952
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569180087_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_2fe966457c9d0cad261ba3e45f5d5d5c.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 952

20:19 22.05.2020
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© РИА Новости / Сертач КаярМужчина в защитной маске в городе Диярбакыр
Мужчина в защитной маске в городе Диярбакыр
© РИА Новости / Сертач Каяр
АНКАРА, 22 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 952, умерли 27 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса в Турции с 25 марта.
"Сегодня выявлены 952 новых случая, всего заразившихся – 154 500. Мы потеряли сегодня 27 пациентов, всего умерших - 4276. Вылечились сегодня 1121 пациента, всего – 116 111", - написал Коджа в Twitter.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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