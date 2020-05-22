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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T20:27
https://ria.ru/20200522/1571864276.html
Ракова отметила динамику на улучшение ситуации с коронавирусом в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313446_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_e82b4883a85c8fb233cb48be85316153.jpg
РИА Новости

Ракова отметила динамику на улучшение ситуации с коронавирусом в Москве

20:14 22.05.2020 (обновлено: 20:27 22.05.2020)
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве в последние две недели имеет устойчивую динамику на улучшение, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве последние две недели имеет устойчивую динамику на улучшение. Мы каждый день видим, что количество госпитализированных больных у нас сокращается, по сравнению с пиком госпитализация упала в два раза, при этом мы видим увеличение больных, которые выписываются. В эту неделю разница между теми, которых госпитализировали, и теми, кого выписали, составляет практически в два раза по сравнению к выписанным больным", - сказала Ракова в эфире канала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнастасия РаковаМоскваОбщество
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