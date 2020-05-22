Ракова отметила динамику на улучшение ситуации с коронавирусом в Москве

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве в последние две недели имеет устойчивую динамику на улучшение, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве последние две недели имеет устойчивую динамику на улучшение. Мы каждый день видим, что количество госпитализированных больных у нас сокращается, по сравнению с пиком госпитализация упала в два раза, при этом мы видим увеличение больных, которые выписываются. В эту неделю разница между теми, которых госпитализировали, и теми, кого выписали, составляет практически в два раза по сравнению к выписанным больным", - сказала Ракова в эфире канала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.