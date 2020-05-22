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Тамбовская область
2020-05-22T20:03
https://ria.ru/20200522/1571863862.html
Тамбовский губернатор: количество инфекционных коек увеличим до 1007
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972206_0:225:2840:1823_1036x0_80_0_0_9e3bf46fa57cfb092e062ef26d51dd85.jpg
РИА Новости

Тамбовский губернатор: количество инфекционных коек увеличим до 1007

20:03 22.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкВ палате интенсивной терапии
В палате интенсивной терапии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 22 мая – РИА Новости. Тамбовские власти планируют увеличить количество инфекционных коек в регионе с 663 до 1007 единиц, сообщил в пятницу на брифинге глава администрации области Александр Никитин.
Он отметил, что полная отмена введенных в области ограничений для борьбы с распространением коронавируса произойдет только в случае появления устойчивой тенденции к снижению заболеваемости.
"Ситуация будет оцениваться с учетом главных критериев Роспотребнадзора. До его  требований в Тамбовской области показатели пока не совсем дотягивают. Так, коэффициент распространения инфекции в регионе не превышает единицу (должен быть не более 0,5), тестированием охвачено 100 человек на 100 тысяч населения (должно быть 110 человек), уровень смертности - один из самых низких в России, но количество свободных коек - менее необходимой половины. Однако на следующей неделе коечный фонд увеличится еще на 344 единицы", - привели в пресс-службе облправительства слова Никитина.
Губернатор также подчеркнул, что ограничения в регионе являются менее строгими, чем в соседних областях, а ситуация находится под постоянным контролем.
"Мы хотим работать, говорят все тамбовчане. И я тоже за то, чтобы быстрее заработали все сектора экономики, включая общепит, гостиничный бизнес. Наш регион одним из первых в России снял ограничения в сфере услуг. И мы видим, что ситуация остается стабильной. Да, количество заболевших растет, но за счет увеличения числа протестированных", - подчеркнул Никитин.
Тамбов
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По его словам, меры по борьбе с пандемией будут усиливаться или ослабляться в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в области.
"Порой в социальных сетях люди возмущены тем, что мало штрафуют. Штрафуют на самом деле достаточно, но пока человек сам не осознает важности соблюдения необходимых норм и правил, никакие штрафы не помогут. Штраф - это не самоцель, а побуждение к ответственности и самоконтролю", - заключил Никитин.
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Тамбовская областьАлександр НикитинОбщество
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