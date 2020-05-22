Тамбовский губернатор: количество инфекционных коек увеличим до 1007

ТАМБОВ, 22 мая – РИА Новости. Тамбовские власти планируют увеличить количество инфекционных коек в регионе с 663 до 1007 единиц, сообщил в пятницу на брифинге глава администрации области Тамбовские власти планируют увеличить количество инфекционных коек в регионе с 663 до 1007 единиц, сообщил в пятницу на брифинге глава администрации области Александр Никитин

Он отметил, что полная отмена введенных в области ограничений для борьбы с распространением коронавируса произойдет только в случае появления устойчивой тенденции к снижению заболеваемости.

"Ситуация будет оцениваться с учетом главных критериев Роспотребнадзора. До его требований в Тамбовской области показатели пока не совсем дотягивают. Так, коэффициент распространения инфекции в регионе не превышает единицу (должен быть не более 0,5), тестированием охвачено 100 человек на 100 тысяч населения (должно быть 110 человек), уровень смертности - один из самых низких в России, но количество свободных коек - менее необходимой половины. Однако на следующей неделе коечный фонд увеличится еще на 344 единицы", - привели в пресс-службе облправительства слова Никитина.

Губернатор также подчеркнул, что ограничения в регионе являются менее строгими, чем в соседних областях, а ситуация находится под постоянным контролем.

"Мы хотим работать, говорят все тамбовчане. И я тоже за то, чтобы быстрее заработали все сектора экономики, включая общепит, гостиничный бизнес. Наш регион одним из первых в России снял ограничения в сфере услуг. И мы видим, что ситуация остается стабильной. Да, количество заболевших растет, но за счет увеличения числа протестированных", - подчеркнул Никитин.

По его словам, меры по борьбе с пандемией будут усиливаться или ослабляться в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в области.