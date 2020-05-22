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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T19:59
https://ria.ru/20200522/1571863750.html
В Севастополе готовят режим тестирования на коронавирус для туристов
https://cdn21.img.ria.ru/images/156350/05/1563500512_0:89:3130:1850_1036x0_80_0_0_53444e31819028fe6ad23019975fa302.jpg
РИА Новости

В Севастополе готовят режим тестирования на коронавирус для туристов

19:59 22.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развозжаев
Временно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развозжаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Временно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развозжаев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что единственным способом обеспечить безопасный въезд туристов является их тестирование на коронавирус.
"Мы должны в преддверии летнего сезона найти способ и обеспечить въезд (в регион) без обсерватора. Вот здесь только применение массового въездного тестирования. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем, такая задача поставлена", - сказал Развожаев в эфире канала СТВ.
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Он добавил, что наиболее достоверным методом тестирования на вирус является метод ПЦР, в этой связи обсуждается его применение. При этом въезжающему гражданину после получения результата тестирования приходит соответствующее сообщение на телефон. До введения такого режима все приезжие должны провести две недели в обсерваторе, сказал Развожаев.
Режим самоизоляции в Севастополе с 18 мая отменен для всех, кроме людей старше 65 лет. В силе остаются электронные пропуска для въезда в регион, сохраняется режим ношения медицинских масок в транспорте и при посещении магазинов. С начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 149 человек, выздоровели 105 человек, два человека умерло.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил РазвожаевЗдоровье - ОбществоСевастопольОбщество
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