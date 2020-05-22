В Севастополе готовят режим тестирования на коронавирус для туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что единственным способом обеспечить безопасный въезд туристов является их тестирование на коронавирус

"Мы должны в преддверии летнего сезона найти способ и обеспечить въезд (в регион) без обсерватора. Вот здесь только применение массового въездного тестирования. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем, такая задача поставлена", - сказал Развожаев в эфире канала СТВ.

Он добавил, что наиболее достоверным методом тестирования на вирус является метод ПЦР, в этой связи обсуждается его применение. При этом въезжающему гражданину после получения результата тестирования приходит соответствующее сообщение на телефон. До введения такого режима все приезжие должны провести две недели в обсерваторе, сказал Развожаев.

Режим самоизоляции в Севастополе с 18 мая отменен для всех, кроме людей старше 65 лет. В силе остаются электронные пропуска для въезда в регион, сохраняется режим ношения медицинских масок в транспорте и при посещении магазинов. С начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 149 человек, выздоровели 105 человек, два человека умерло.