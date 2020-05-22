Столтенберг заявил об открытости для диалога в Совете Россия–НАТО

БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Страны НАТО открыты для диалога с Россией в рамках Совета Россия-НАТО по вопросам снижения военных рисков и транспарентности, говорится в распространенном заявлении генерального секретаря Североатлантического альянса по итогам обсуждения Договора по открытому небу.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из Договора по открытому небу и будет вне соглашения, пока Россия "не будет выполнять свои обязательства". При этом он не исключил возвращение к соглашению, а также разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
"Страны НАТО по-прежнему открыты для диалога с Россией в Совете Россия–НАТО по вопросам транспарентности и снижения военных рисков", - говорится в документе.
Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Москвой и союзниками по НАТО по важным направлениям, в частности, борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа Совета затормозилась.
21 мая, 19:51Договор по открытому небу