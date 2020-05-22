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2020-05-22T19:58
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Столтенберг заявил об открытости для диалога в Совете Россия–НАТО
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РИА Новости

Столтенберг заявил об открытости для диалога в Совете Россия–НАТО

19:57 22.05.2020 (обновлено: 19:58 22.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Страны НАТО открыты для диалога с Россией в рамках Совета Россия-НАТО по вопросам снижения военных рисков и транспарентности, говорится в распространенном заявлении генерального секретаря Североатлантического альянса по итогам обсуждения Договора по открытому небу.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из Договора по открытому небу и будет вне соглашения, пока Россия "не будет выполнять свои обязательства". При этом он не исключил возвращение к соглашению, а также разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
"Страны НАТО по-прежнему открыты для диалога с Россией в Совете Россия–НАТО по вопросам транспарентности и снижения военных рисков", - говорится в документе.
Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Москвой и союзниками по НАТО по важным направлениям, в частности, борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа Совета затормозилась.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
21 мая, 19:51
Договор по открытому небу
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Выход США из Договора по открытому небуРоссияДоговор по открытому небуДональд ТрампНАТОСШАВ мире
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