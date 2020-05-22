СМИ: чешская полиция взяла под охрану российского дипломата из-за угроз

ПРАГА, 22 мая — РИА Новости. Чешская полиция по просьбе посольства России выделила охрану дипломату в связи с угрозами в его адрес, сообщило в пятницу сетевое издание Чешская полиция по просьбе посольства России выделила охрану дипломату в связи с угрозами в его адрес, сообщило в пятницу сетевое издание Deník N

"Перед российскими объектами уже несколько дней стоят полицейские наряды. Они охраняют дипломата Андрея Кончакова, который, согласно данным спецслужб, может быть небезопасен для трех пражских политиков, и об его охране просило посольство России", — пишет издание.

По его данным, силовики ночью дежурят у здания посольства, где находятся и квартиры дипломатов, а днем охраняют Российский центр науки и культуры, которым руководит Кончаков. Дипмиссия воздержалась от комментария к данному сообщению Deník N.

Еженедельник Respekt написал 27 апреля со ссылкой на источник в спецслужбах, что в начале месяца в Прагу прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом и привез в чемодане яд рицин. По данным издания, мужчина проследовал в посольство России. Чешское ТВ 10 мая заявило, что этот мужчина — и.о. главы представительства Россотрудничества Чехии Андрей Кончаков. Чешские СМИ утверждают, что из-за него находятся под охраной полиции три пражских политика, связанные с переименованием площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова, установкой памятника власовцам и сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

Посольство России в Чехии опровергло сообщения о привезенном яде, назвав их "вопиющими и гнусными". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии.