В Словакии оценили решение США выйти из Договора по открытому небу

"Словакия как страна-участница Договора по открытому небе придает большое значение сохранению этого важного инструмента военной транспарентности, способствующей созданию взаимного доверия, стабильности и безопасности в Европе. Решение США о выходе из ДОН Словакия восприняла с сожалением, но одновременно понимает поводы, которые вели к этому решению", - говорится в заявлении.
МИД отмечает, что Словакия призывает Россию исполнять обязательства по договору, чтобы это способствовало сохранению соглашения.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из договора и будет вне соглашения, пока Россия "не будет выполнять свои обязательства". При этом он не исключил возвращение к соглашению, а также разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет договариваться с США, в том числе по соглашению об открытом небе, только на взаимной основе.