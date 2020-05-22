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ВОЗ соболезнует семьям погибших при крушении самолета в Пакистане
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РИА Новости

ВОЗ соболезнует семьям погибших при крушении самолета в Пакистане

19:40 22.05.2020
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© РИА Новости / Мажар Абид / Перейти в фотобанкНа месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
На месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
© РИА Новости / Мажар Абид
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ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения выразила соболезнования семьям погибших во время крушения самолета в Карачи, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Мы выражаем свои соболезнования правительству и семьям погибших", - сказал он.
В пятницу в Карачи разбился Airbus A320 "Пакистанских международных авиалиний". Как сообщил представитель Управления гражданской авиации Пакистана, на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир. Власти пакистанской провинции Синд подтвердили, что при крушении самолета выжили как минимум два человека. Также пострадали люди, жившие в домах, на которые упал самолет.
Кадры с места крушения самолета в Пакистане
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Крушение пассажирского самолета в ПакистанеТедрос Адханом ГебрейесусAirbus A320ВОЗКарачиЖенева (город)ПакистанВ мире
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