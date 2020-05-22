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2020-05-22T19:40
https://ria.ru/20200522/1571863037.html
Белоруссия сожалеет о решении США выйти из Договора по открытому небу
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РИА Новости

Белоруссия сожалеет о решении США выйти из Договора по открытому небу

19:40 22.05.2020
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© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу. Архивное фото
МИНСК, 22 мая - РИА Новости. Минск с сожалением воспринял решение США о выходе из Договора по открытому небу, заявил в пятницу заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Андрей Шупляк.
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент США Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
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"Республика Беларусь с сожалением восприняла решение США о выходе из Договора по открытому небу", - говорится в комментарии Шупляка, распространенном пресс-службой МИД. Он подчеркнул, что договор имеет особое значение для республики: он стал одним из первых международно-правовых инструментов с участием Белоруссии после обретения ею независимости.
"Договор по открытому небу является одним из наиболее значимых и эффективно действующих военно-политических инструментов на пространстве от Ванкувера до Владивостока. Он вносит весомый вклад в повышение транспарентности и предсказуемости в военной сфере и укрепление доверия между государствами-участниками", - отметил Шупляк. По его словам, более 1500 наблюдательных полетов, проведенных за годы выполнения договора, подтверждают его востребованность и жизнеспособность в меняющейся военно-политической обстановке на евроатлантическом пространстве.
"США являются важным участником договора и вносят существенный вклад в его успешное осуществление. Убеждены: ни одна страна не заинтересована в дальнейшем снижении доверия и росте военно-политической напряженности в мире, нанесении серьезного ущерба архитектуре общеевропейской безопасности и контроля над вооружениями", - заявил представитель белорусского МИД.
Он добавил, что Минск твердо придерживается позиции о том, что все проблемы можно и нужно решать посредством равноправного и взаимоуважительного диалога в рамках Консультативной комиссии по открытому небу, специально созданной для рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением положений договора. "Беларусь готова к конструктивному взаимодействию по укреплению Договора по открытому небу и повышению его эффективности со всеми государствами-участниками, в том числе в преддверии запланированной на 2020 год четвертой конференции по рассмотрению действия договора", - сказал Шупляк.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
21 мая, 23:54
Германия намерена переубедить США по выходу из Договора по открытому небу
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Выход США из Договора по открытому небуРоссияДоговор по открытому небуМИД БелоруссииБелоруссияСШАБезопасностьВ мире
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