Российскую вакцину от коронавируса включили в список перспективных

Сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете готовит препарат

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения включила вакцину от коронавируса, которую разрабатывают в Всемирная организация здравоохранения включила вакцину от коронавируса, которую разрабатывают в Московском государственном университете , в перечень перспективных, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Биологи МГУ на основе вирусов растений создали несколько прототипов поливалентной вакцины против коронавирусов, вызывающих такие заболевания как COVID-19, SARS, MERS, и коронавирусов летучих мышей, имеющих потенциал преодоления межвидового барьера с человеком.

"Использование вирусов растений для создания современных рекомбинантных вакцин против инфекций человека — это современный и многообещающий подход, в разработке которого МГУ занимает передовые позиции в мировой науке", — заявил ректор университета Виктор Садовничий

В середине апреля Садовничий сообщил о создании совместной рабочей группы по поиску вакцины от коронавируса с государственным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Он подчеркнул, что работу будут вести с использованием "математических усилий, супервычислителя, искусственного интеллекта", которые имеются в распоряжении университета.

Садовничий пояснил, что это необходимо, так как любое лекарство создается методом "перебора миллиона, а может, и миллиарда вариантов компонентов".

По данным на 22 мая, общее число инфицированных в России достигло 326 448, из них 3249 умерли, 99 825 человек поправились.