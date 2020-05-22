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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T20:52
https://ria.ru/20200522/1571862993.html
Российскую вакцину от коронавируса включили в список перспективных
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745931_0:370:2984:2048_1036x0_80_0_0_9dee0313879bae2654e70e764e6aba6e.jpg
РИА Новости

Российскую вакцину от коронавируса включили в список перспективных

19:38 22.05.2020 (обновлено: 20:52 22.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете готовит препарат
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения включила вакцину от коронавируса, которую разрабатывают в Московском государственном университете, в перечень перспективных, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Биологи МГУ на основе вирусов растений создали несколько прототипов поливалентной вакцины против коронавирусов, вызывающих такие заболевания как COVID-19, SARS, MERS, и коронавирусов летучих мышей, имеющих потенциал преодоления межвидового барьера с человеком.
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"Использование вирусов растений для создания современных рекомбинантных вакцин против инфекций человека — это современный и многообещающий подход, в разработке которого МГУ занимает передовые позиции в мировой науке", — заявил ректор университета Виктор Садовничий.
В середине апреля Садовничий сообщил о создании совместной рабочей группы по поиску вакцины от коронавируса с государственным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Он подчеркнул, что работу будут вести с использованием "математических усилий, супервычислителя, искусственного интеллекта", которые имеются в распоряжении университета.
Садовничий пояснил, что это необходимо, так как любое лекарство создается методом "перебора миллиона, а может, и миллиарда вариантов компонентов".
По данным на 22 мая, общее число инфицированных в России достигло 326 448, из них 3249 умерли, 99 825 человек поправились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМГУ имени М. В. ЛомоносоваКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
Популярные комментарии
Наши ученые в итоге спасут планету от этой заразы. Иначе просто не может быть.
22 мая, 20:21
white rabbit
1630004
Ну только для наших СМИ...
22 мая, 21:10
ВПВалентина Подгорина
510009
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