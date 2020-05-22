В Новой Москве загорелось здание автосервиса

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Здание автосервиса загорелось на площади порядка 400 квадратных метров в Новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В поселке Знамя Октября происходит возгорание в металлическом ангаре автосервиса на площади около 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, происходит горение в отдельно стоящем строении размером 20 на 15 метров. Угрозы распространения огня нет.
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