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2020-05-22T19:30
https://ria.ru/20200522/1571862622.html
В Вологодской области рассказали о выплатах за работу с COVID-19
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РИА Новости

В Вологодской области рассказали о выплатах за работу с COVID-19

19:30 22.05.2020
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© РИА Новости / Роман Галкин / Перейти в фотобанкВологда
Вологда
© РИА Новости / Роман Галкин
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Вологда. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. В Вологодской области расширен перечень сотрудников медучреждений, получающих региональные выплаты за работу с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Помимо медицинского персонала, непосредственно контактирующего с зараженными коронавирусом, на региональные выплаты теперь вправе рассчитывать сантехники, электрики и другие технические работники обсерваторов и моногоспиталей", - говорится в сообщении.
Как отмечают в пресс-службе, решение об этом принял глава Вологодской области Олег Кувшинников на встрече с главным врачом Вологодской городской больницы №1 Павлом Шепринским, три корпуса которой закрыты на обсервацию из-за коронавируса.
"Значительная часть сотрудников ушла на карантинные мероприятия и самоизоляцию. Но нас поддержали другие лечебные учреждения, и мы полностью сформировали бригаду моногоспиталя, которая сейчас работает", - сообщил Шепринский.
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По его словам, все медработники, непосредственно контактирующие с больными коронавирусом, уже получили необходимые выплаты из федерального и областного бюджетов, однако остались некоторые категории, прежде всего технического персонала, которые не упомянуты в постановлении. В первую очередь это уборщицы, электрики, лифтеры, IT-специалисты и другие, которые также трудятся в очаге и обеспечивают работоспособность учреждения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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