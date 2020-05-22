В Вологодской области рассказали о выплатах за работу с COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. В Вологодской области расширен перечень сотрудников медучреждений, получающих региональные выплаты за работу с COVID-19 , сообщает пресс-служба правительства региона.

"Помимо медицинского персонала, непосредственно контактирующего с зараженными коронавирусом, на региональные выплаты теперь вправе рассчитывать сантехники, электрики и другие технические работники обсерваторов и моногоспиталей", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, решение об этом принял глава Вологодской области Олег Кувшинников на встрече с главным врачом Вологодской городской больницы №1 Павлом Шепринским, три корпуса которой закрыты на обсервацию из-за коронавируса.

"Значительная часть сотрудников ушла на карантинные мероприятия и самоизоляцию. Но нас поддержали другие лечебные учреждения, и мы полностью сформировали бригаду моногоспиталя, которая сейчас работает", - сообщил Шепринский.

По его словам, все медработники, непосредственно контактирующие с больными коронавирусом, уже получили необходимые выплаты из федерального и областного бюджетов, однако остались некоторые категории, прежде всего технического персонала, которые не упомянуты в постановлении. В первую очередь это уборщицы, электрики, лифтеры, IT-специалисты и другие, которые также трудятся в очаге и обеспечивают работоспособность учреждения.