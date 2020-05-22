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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T19:30
https://ria.ru/20200522/1571862562.html
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571775304_0:133:3169:1916_1036x0_80_0_0_671d21fbc3b4ea41db93f008c085fa56.jpg
РИА Новости

В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19

19:30 22.05.2020
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© REUTERS / Rahel PatrassoМедицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
© REUTERS / Rahel Patrasso
ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Южная Америка стала новым эпицентром пандемии COVID-19, наиболее пострадала Бразилия, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Южная Америка стала новым эпицентром заболевания. Мы видим, что количество заражений растет во многих южноамериканских странах. Конечно, озабоченность вызывает ситуация во многих из них, но, безусловно, на данный момент наиболее пострадавшей является Бразилия", - сказал он.
По его словам, Бразилия приближается к 300 тысячам заражений, большинство их которых приходится на Сан Пауло.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЮжная АмерикаБразилияВ мире
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