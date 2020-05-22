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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T19:27
https://ria.ru/20200522/1571862447.html
В Сочи общественный транспорт возобновит работу по всем маршрутам
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РИА Новости

В Сочи общественный транспорт возобновит работу по всем маршрутам

19:27 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Сочи
Вид на Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 22 мая – РИА Новости. Работа общественного транспорта в Сочи с 23 мая возобновится по всем 115 маршрутам, а на линию выйдет 80% транспорта, сообщает администрация города.
Транспортное сообщение в Сочи было ограничено во время режима карантина и самоизоляции, введенного на Кубани с 31 марта. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 6 июня. Вместе с тем с середины мая Кубань начала выход из режима ограничений, поэтапно разрешая работу ряда отраслей. С 23 мая в регионе откроются предприятия строительного комплекса и смежных с ним отраслей, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны и автомойки, магазины. Будут сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов, возобновится работа общественного транспорта и частично - пригородного.
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"В Сочи с 23 мая возобновится работа общественного транспорта по всем 115 маршрутам. Транспортные предприятия будут переведены с режима "утро/вечер" на работу по графику выходного дня. На линию выйдет 80% транспорта от общего объёма перевозки. Автобусы будут курсировать до 21.00", - говорится в сообщении.
Власти подчеркивают, что при этом общественный транспорт подвергается тщательной обработке, чтобы не допустить массового распространения инфекции. Пассажиров просят соблюдать масочный режим, дистанцию и использовать безналичный расчёт при оплате в транспорте.
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"С 1 июня будут запущены сезонные маршруты, которые будут обслуживать пассажиров Лазаревского и Хостинского районов, в том числе садоводческие товарищества", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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