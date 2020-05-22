В Сочи общественный транспорт возобновит работу по всем маршрутам

СОЧИ, 22 мая – РИА Новости. Работа общественного транспорта в Работа общественного транспорта в Сочи с 23 мая возобновится по всем 115 маршрутам, а на линию выйдет 80% транспорта, сообщает администрация города.

Транспортное сообщение в Сочи было ограничено во время режима карантина и самоизоляции, введенного на Кубани с 31 марта. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 6 июня. Вместе с тем с середины мая Кубань начала выход из режима ограничений, поэтапно разрешая работу ряда отраслей. С 23 мая в регионе откроются предприятия строительного комплекса и смежных с ним отраслей, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны и автомойки, магазины. Будут сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов, возобновится работа общественного транспорта и частично - пригородного.

"В Сочи с 23 мая возобновится работа общественного транспорта по всем 115 маршрутам. Транспортные предприятия будут переведены с режима "утро/вечер" на работу по графику выходного дня. На линию выйдет 80% транспорта от общего объёма перевозки. Автобусы будут курсировать до 21.00", - говорится в сообщении.

Власти подчеркивают, что при этом общественный транспорт подвергается тщательной обработке, чтобы не допустить массового распространения инфекции. Пассажиров просят соблюдать масочный режим, дистанцию и использовать безналичный расчёт при оплате в транспорте.

"С 1 июня будут запущены сезонные маршруты, которые будут обслуживать пассажиров Лазаревского и Хостинского районов, в том числе садоводческие товарищества", - говорится в сообщении.