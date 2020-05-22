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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T19:21
https://ria.ru/20200522/1571862318.html
В Самарской области продлили режим самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564081709_0:226:2851:1830_1036x0_80_0_0_3a4faaa71b6beb101062e1b361ce4e60.jpg
РИА Новости

В Самарской области продлили режим самоизоляции

19:22 22.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
САМАРА, 22 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 31 мая включительно из-за отсутствия снижения заболеваемости коронавирусом, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, решение принято с учетом рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора, основная причина продления режима – отсутствие снижения заболеваемости коронавирусом.
В регионе подтверждено 1814 случаев коронавируса, 578 человек выздоровели, 14 скончались.
В Самарской области с конца марта действует режим ограничений и самоизоляции для граждан. Ранее правительство Самарской области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже был расширен список организаций, которые смогут работать, в их числе оказались парикмахерские и салоны красоты. Также в особом режиме возобновили работу МФЦ, разрешение на осуществление деятельности получили официально зарегистрированные самозанятые. С 18 мая в Самарской области разрешены прогулки не более двух человек вместе, а также открылись торговые точки с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий АзаровСамарская областьОбщество
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