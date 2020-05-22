В Самарской области продлили режим самоизоляции

САМАРА, 22 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 31 мая включительно из-за отсутствия снижения заболеваемости коронавирусом, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, решение принято с учетом рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора, основная причина продления режима – отсутствие снижения заболеваемости коронавирусом.
В регионе подтверждено 1814 случаев коронавируса, 578 человек выздоровели, 14 скончались.
В Самарской области с конца марта действует режим ограничений и самоизоляции для граждан. Ранее правительство Самарской области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже был расширен список организаций, которые смогут работать, в их числе оказались парикмахерские и салоны красоты. Также в особом режиме возобновили работу МФЦ, разрешение на осуществление деятельности получили официально зарегистрированные самозанятые. С 18 мая в Самарской области разрешены прогулки не более двух человек вместе, а также открылись торговые точки с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом.
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