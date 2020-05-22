В Самарской области продлили режим самоизоляции

В Самарской области с конца марта действует режим ограничений и самоизоляции для граждан. Ранее правительство Самарской области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже был расширен список организаций, которые смогут работать, в их числе оказались парикмахерские и салоны красоты. Также в особом режиме возобновили работу МФЦ, разрешение на осуществление деятельности получили официально зарегистрированные самозанятые. С 18 мая в Самарской области разрешены прогулки не более двух человек вместе, а также открылись торговые точки с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом.