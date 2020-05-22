В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 109

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки составило 109, за день до этого умерли 105 человек, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо

"Число смертей мучительно высоко, за прошедшие сутки - 109", - сказал Куомо в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.

Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, 82 человека с диагнозом коронавирус скончались в госпиталях, еще 27 - в домах престарелых.

Губернатор также сообщил, что число госпитализированных людей снизилось, в четверг были госпитализированы 225 человек. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией тоже снизилось.

Говоря о постепенном снятии карантинных ограничений, Куомо заявил, что в случае, если число смертей продолжит снижаться, уже на следующей неделе можно будет открыть Лонг-Айленд и Мид-Хадсон.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1,57 миллиона заражений коронавирусом и более 94 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 298 тысяч человек.