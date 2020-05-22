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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T19:13
https://ria.ru/20200522/1571861959.html
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 109
https://cdn24.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:268:3068:1995_1036x0_80_0_0_ad5452c9a83ec985e7e1bda5c69f5d2a.jpg
РИА Новости

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 109

19:13 22.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки составило 109, за день до этого умерли 105 человек, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
"Число смертей мучительно высоко, за прошедшие сутки - 109", - сказал Куомо в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.
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Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, 82 человека с диагнозом коронавирус скончались в госпиталях, еще 27 - в домах престарелых.
Губернатор также сообщил, что число госпитализированных людей снизилось, в четверг были госпитализированы 225 человек. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией тоже снизилось.
Говоря о постепенном снятии карантинных ограничений, Куомо заявил, что в случае, если число смертей продолжит снижаться, уже на следующей неделе можно будет открыть Лонг-Айленд и Мид-Хадсон.
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По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1,57 миллиона заражений коронавирусом и более 94 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 298 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)КоронавирусыЗдоровье - ОбществоНью-Йорк (штат)СШАВ мире
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