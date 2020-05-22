В РПЦ поблагодарили за налоговые послабления для религиозных организаций

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда поблагодарил за введение временных налоговых послаблений для религиозных организаций в России, следует из сообщения, опубликованного на сайте Русской православной церкви.

Ранее в пятницу Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, а также соответствующих НКО и религиозные организаций. Все они, по закону, освобождаются от уплаты налогов и авансовых платежей по ним и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года.

"Хочу поблагодарить всех за то, что религиозные организации были включены в перечень тех, кто сможет получать поддержку, поскольку совершенно очевидно, что религиозные организации — это большая, важная и значимая часть социально ориентированных НКО", - сказал Легойда, слова которого приводятся в сообщении.

По его мнению, "фактически каждый приход РПЦ" является социально ориентированным НКО и по основному роду деятельности, и потому, что приходы даже в этих сложных условиях организовывали помощь волонтеров. "Сами становились волонтерами и разносили продукты по домам и священники, и даже архиереи", - подытожил представитель Русской церкви.

В свою очередь, руководитель правового управления РПЦ игумения Ксения Чернега отметила, что в России зарегистрировано около 40 тысяч религиозных организаций, и "большинство их будет охвачено теми мерами государственной поддержки, которые предусмотрены законопроектом".

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года, а в части освобождения МСБ, ИП, НКО и религиозных организаций от налогов и страховых взносов – возникшим с 1 апреля.

Ранее в пятницу на сайте Русской православной церкви был опубликован комментарий правового управления Московской патриархии к законопроекту. Из документа следует, что льготы получат "епархии и канонические подразделения, входящие в их структуру, социально ориентированные некоммерческие организации, учредителями которых являются епархии или религиозные организации, входящие в их структуру".

Послабления коснуться налога на прибыль и имущество организаций, выплат по акцизам, по водному налогу, по налогу на добычу полезных ископаемых, налогу на имущество и на доходы физических лиц, единому налогу на врмененный доход для отдельных видов деятельности, торговому сбору, земельному, транспортному, единому сельскохозяйственному налогам, а также по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Послабления введены и для благотворителей. Так, в статью 265 Налогового кодекса РФ вносится пункт 19.6, в соответствии с которым расходы в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного (пожертвованного) указанным выше организациям, включаются в состав внереализационных расходов жертвователя, что уменьшает его налоговую базу по налогу на прибыль, уточняют в правовом управлении.