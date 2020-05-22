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Религия и мировоззрение
2020-05-22T19:16
https://ria.ru/20200522/1571861914.html
В РПЦ поблагодарили за налоговые послабления для религиозных организаций
https://cdn21.img.ria.ru/images/154923/51/1549235188_0:1:3019:1699_1036x0_80_0_0_71e030ca8b25c9ef0462ef662ebb9bf7.jpg
РИА Новости

В РПЦ поблагодарили за налоговые послабления для религиозных организаций

19:09 22.05.2020 (обновлено: 19:16 22.05.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда поблагодарил за введение временных налоговых послаблений для религиозных организаций в России, следует из сообщения, опубликованного на сайте Русской православной церкви.
Ранее в пятницу Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, а также соответствующих НКО и религиозные организаций. Все они, по закону, освобождаются от уплаты налогов и авансовых платежей по ним и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года.
"Хочу поблагодарить всех за то, что религиозные организации были включены в перечень тех, кто сможет получать поддержку, поскольку совершенно очевидно, что религиозные организации — это большая, важная и значимая часть социально ориентированных НКО", - сказал Легойда, слова которого приводятся в сообщении.
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По его мнению, "фактически каждый приход РПЦ" является социально ориентированным НКО и по основному роду деятельности, и потому, что приходы даже в этих сложных условиях организовывали помощь волонтеров. "Сами становились волонтерами и разносили продукты по домам и священники, и даже архиереи", - подытожил представитель Русской церкви.
В свою очередь, руководитель правового управления РПЦ игумения Ксения Чернега отметила, что в России зарегистрировано около 40 тысяч религиозных организаций, и "большинство их будет охвачено теми мерами государственной поддержки, которые предусмотрены законопроектом".
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года, а в части освобождения МСБ, ИП, НКО и религиозных организаций от налогов и страховых взносов – возникшим с 1 апреля.
Ранее в пятницу на сайте Русской православной церкви был опубликован комментарий правового управления Московской патриархии к законопроекту. Из документа следует, что льготы получат "епархии и канонические подразделения, входящие в их структуру, социально ориентированные некоммерческие организации, учредителями которых являются епархии или религиозные организации, входящие в их структуру".
Послабления коснуться налога на прибыль и имущество организаций, выплат по акцизам, по водному налогу, по налогу на добычу полезных ископаемых, налогу на имущество и на доходы физических лиц, единому налогу на врмененный доход для отдельных видов деятельности, торговому сбору, земельному, транспортному, единому сельскохозяйственному налогам, а также по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
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26 июня 2019, 08:00Религия и мировоззрение
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Послабления введены и для благотворителей. Так, в статью 265 Налогового кодекса РФ вносится пункт 19.6, в соответствии с которым расходы в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного (пожертвованного) указанным выше организациям, включаются в состав внереализационных расходов жертвователя, что уменьшает его налоговую базу по налогу на прибыль, уточняют в правовом управлении.
"Указанные расходы для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса РФ", - подчеркнули в правовом управлении РПЦ.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьГосдума РФОбщество
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