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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T19:07
https://ria.ru/20200522/1571861841.html
В Турции из-за коронавируса изменятся правила работы отелей
https://cdn22.img.ria.ru/images/155696/51/1556965115_0:168:2787:1736_1036x0_80_0_0_a7a10cc7585388191f9187b3a53582e1.jpg
РИА Новости

В Турции из-за коронавируса изменятся правила работы отелей

19:07 22.05.2020
1941
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Отель в Анталье. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Турция внесет изменения в правила работы отелей в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в стране, сообщается на сайте Роспотребнадзора после видеоконсультации с турецкой стороной.
Встреча руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой с заместителем министра здравоохранения Турции Эмине Алп Меше по вопросу борьбы с инфекционными заболеваниями и, в частности, с COVID-19, включая разработку вакцины и диагностических препаратов, состоялась в режиме видеоконференции.
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"В связи с началом туристического сезона будет предпринят ряд мер по недопущению завоза и распространения COVID-19, в частности внесены изменения в правила работы отелей", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в ходе конференции был рассмотрен опыт стран по разработке требований и подходов к снятию введенных временных ограничений. Стороны договорились о разработке соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Роспотребнадзором и минздравом Турции.
"Турецкая сторона сообщила о принятии руководством страны на фоне снижения темпов прироста заболевших новой коронавирусной инфекцией национального плана по нормализации ситуации, предусматривающего разработку рекомендаций для различных секторов экономики", - уточняется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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