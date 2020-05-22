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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T19:05
https://ria.ru/20200522/1571861766.html
Воробьев отметил необходимость ношения масок в общественных местах
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:394:2049:1546_1036x0_80_0_0_2a119ffd69ee3ba52d23d9aa50c064fe.jpg
РИА Новости

Воробьев отметил необходимость ношения масок в общественных местах

19:05 22.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ношение масок в общественных местах и транспорте для жителей региона становится обязательным стандартом, также рекомендуется надевать перчатки.
"Такой же обязательный стандарт теперь — это маска в общественных местах, в транспорте. Мы рекомендуем еще и использование перчаток. Если рядом человек без маски, он как минимум подвергает опасности себя и окружающих. Объяснение простое: из 100 больных ковидом — 60-80 не имеют никаких симптомов. Они просто переносят вирус", - сказал Воробьев в видеообращении в своём Instagram-аккаунте.
По его словам, в регионе уже 11 производителей медицинских масок. Цена будет постепенно снижаться, для пенсионеров будут действовать льготы, "а тем, кому тяжело, особенно старшим, маски продолжим раздавать бесплатно", - подчеркнул губернатор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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