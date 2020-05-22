Воробьев отметил необходимость ношения масок в общественных местах

По его словам, в регионе уже 11 производителей медицинских масок. Цена будет постепенно снижаться, для пенсионеров будут действовать льготы, "а тем, кому тяжело, особенно старшим, маски продолжим раздавать бесплатно", - подчеркнул губернатор.