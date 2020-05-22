Воробьев отметил необходимость ношения масок в общественных местах

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ношение масок в общественных местах и транспорте для жителей региона становится обязательным стандартом, также рекомендуется надевать перчатки.
"Такой же обязательный стандарт теперь — это маска в общественных местах, в транспорте. Мы рекомендуем еще и использование перчаток. Если рядом человек без маски, он как минимум подвергает опасности себя и окружающих. Объяснение простое: из 100 больных ковидом — 60-80 не имеют никаких симптомов. Они просто переносят вирус", - сказал Воробьев в видеообращении в своём Instagram-аккаунте.
По его словам, в регионе уже 11 производителей медицинских масок. Цена будет постепенно снижаться, для пенсионеров будут действовать льготы, "а тем, кому тяжело, особенно старшим, маски продолжим раздавать бесплатно", - подчеркнул губернатор.
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