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Британия призвала Китай сохранить автономию Гонконга
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РИА Новости

Британия призвала Китай сохранить автономию Гонконга

19:04 22.05.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с набережной на Гонконг
Вид с набережной на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 22 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. МИД Британии, Канады и Австралии призвали к сохранению высокой степени автономии Гонконга.
"Мы глубоко обеспокоены предложениями относительно закона о национальной безопасности Гонконга. Подписанная Великобританией и Китаем совместная декларация устанавливает для Гонконга высокую степень автономии... Принятие такого закона для Гонконга без прямого участия его граждан полностью подорвало бы принцип "одна страна, две системы", - говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
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Как ранее сообщала South China Morning Post, законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
Издание указывает, что центральное правительство пришло к выводу, что законодательное собрание Гонконга не в состоянии принять законопроект о национальной безопасности с учетом политического климата в районе, поэтому законодательная инициатива была внесена на рассмотрение ВСНП.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.
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