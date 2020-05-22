В России подготовят ФГОС о выборе направления обучения с третьего курса

"Минобрнауки России ведет работу по пересмотру перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, что повлечет за собой разработку нового макета федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, который будет предусматривать для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, выбор направлений подготовки начиная с третьего года обучения", - рассказали в пресс-службе.