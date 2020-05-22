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2020-05-22T19:08
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В России подготовят ФГОС о выборе направления обучения с третьего курса
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РИА Новости

В России подготовят ФГОС о выборе направления обучения с третьего курса

19:01 22.05.2020 (обновлено: 19:08 22.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ разработает макет федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), предусматривающий возможность выбора студентом направлений подготовки начиная с третьего года обучения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию ранее заявил, что нужно дать возможность студентам после второго курса выбирать новое направление или программу обучения, включая смежные профессии.
"Минобрнауки России ведет работу по пересмотру перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, что повлечет за собой разработку нового макета федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, который будет предусматривать для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, выбор направлений подготовки начиная с третьего года обучения", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что работа ведется по поручению президента РФ.
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