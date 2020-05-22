В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 56

МАДРИД, 22 мая – РИА Новости. Количество жертв коронавируса в Испании за истекшие сутки составило 56 человек, следует из данных минздрава страны.
Шестой день подряд в стране регистрируется менее ста жертв. С начала эпидемии умерли 28 628 пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19.
За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР было выявлено 446 новых случаев заражения, с начала эпидемии - 234 824.
Однако по сравнению со статистикой за четверг общее число жертв увеличилось на 688 человек, а число выявленных случаев на 1,8 тысячи, поскольку Каталония предоставила данные по ранее неучтенным жертвам и заражениям.
Днем ранее было зафиксировано 48 жертв, было выявлено 344 новых случаев заболевания.
В среду конгресс депутатов испанского парламента в пятый раз продлил режим повышенной готовности, введенный 14 марта – до 7 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.