В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 56

Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото

Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде

© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде

МАДРИД, 22 мая – РИА Новости. Количество жертв Количество жертв коронавируса Испании за истекшие сутки составило 56 человек, следует из данных минздрава страны.

Шестой день подряд в стране регистрируется менее ста жертв. С начала эпидемии умерли 28 628 пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19.

За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР было выявлено 446 новых случаев заражения, с начала эпидемии - 234 824.

Однако по сравнению со статистикой за четверг общее число жертв увеличилось на 688 человек, а число выявленных случаев на 1,8 тысячи, поскольку Каталония предоставила данные по ранее неучтенным жертвам и заражениям.

Днем ранее было зафиксировано 48 жертв, было выявлено 344 новых случаев заболевания.

В среду конгресс депутатов испанского парламента в пятый раз продлил режим повышенной готовности, введенный 14 марта – до 7 июня.