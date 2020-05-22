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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T18:59
https://ria.ru/20200522/1571861547.html
В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 56
https://cdn24.img.ria.ru/images/103448/36/1034483620_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_a9f9ffd889c1ed4eb1a7848966fd5df4.jpg
РИА Новости

В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 56

18:59 22.05.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 22 мая – РИА Новости. Количество жертв коронавируса в Испании за истекшие сутки составило 56 человек, следует из данных минздрава страны.
Шестой день подряд в стране регистрируется менее ста жертв. С начала эпидемии умерли 28 628 пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19.
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Скорость распространения нового коронавируса
За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР было выявлено 446 новых случаев заражения, с начала эпидемии - 234 824.
Однако по сравнению со статистикой за четверг общее число жертв увеличилось на 688 человек, а число выявленных случаев на 1,8 тысячи, поскольку Каталония предоставила данные по ранее неучтенным жертвам и заражениям.
Днем ранее было зафиксировано 48 жертв, было выявлено 344 новых случаев заболевания.
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В среду конгресс депутатов испанского парламента в пятый раз продлил режим повышенной готовности, введенный 14 марта – до 7 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКаталонияЗдоровье - ОбществоИспанияВ мире
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