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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T18:50
https://ria.ru/20200522/1571861081.html
В одной из силовых структур Мурманска выявили очаг заражения COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

В одной из силовых структур Мурманска выявили очаг заражения COVID-19

18:49 22.05.2020 (обновлено: 18:50 22.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 22 мая – РИА Новости. Сотрудники одной из силовых структур Мурманска заразились коронавирусом, 65 человек проходят лечение и переносят заболевание в легкой форме, сообщил оперштаб региона.
"В Мурманске выявлены заболевшие CoViD-19 сотрудники одной из силовых структур. Положительные результаты были получены в ходе профилактического исследования. Определён полный круг контактных лиц, протестировано более 200 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 65 заболевших проходят лечение и переносят болезнь в лёгкой форме. Работа ведомства, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, продолжается без изменений.
За последние два дня в Мурманске, где ранее регистрировался прирост не более 12 зараженных в сутки, прирост инфицированных в общей сложности составил порядка 100 человек. И хотя о первых 52 заразившихся стало известно еще в четверг утром, оперштаб не называл очаг распространения коронавируса. Накануне на брифинге губернатор региона сообщил лишь, что очаг локализован.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМурманскОбщество
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