В одной из силовых структур Мурманска выявили очаг заражения COVID-19

МУРМАНСК, 22 мая – РИА Новости. Сотрудники одной из силовых структур Мурманска заразились коронавирусом, 65 человек проходят лечение и переносят заболевание в легкой форме, сообщил оперштаб региона.
"В Мурманске выявлены заболевшие CoViD-19 сотрудники одной из силовых структур. Положительные результаты были получены в ходе профилактического исследования. Определён полный круг контактных лиц, протестировано более 200 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 65 заболевших проходят лечение и переносят болезнь в лёгкой форме. Работа ведомства, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, продолжается без изменений.
За последние два дня в Мурманске, где ранее регистрировался прирост не более 12 зараженных в сутки, прирост инфицированных в общей сложности составил порядка 100 человек. И хотя о первых 52 заразившихся стало известно еще в четверг утром, оперштаб не называл очаг распространения коронавируса. Накануне на брифинге губернатор региона сообщил лишь, что очаг локализован.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.