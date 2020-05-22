В одной из силовых структур Мурманска выявили очаг заражения COVID-19

"В Мурманске выявлены заболевшие CoViD-19 сотрудники одной из силовых структур. Положительные результаты были получены в ходе профилактического исследования. Определён полный круг контактных лиц, протестировано более 200 человек", - говорится в сообщении.

За последние два дня в Мурманске, где ранее регистрировался прирост не более 12 зараженных в сутки, прирост инфицированных в общей сложности составил порядка 100 человек. И хотя о первых 52 заразившихся стало известно еще в четверг утром, оперштаб не называл очаг распространения коронавируса. Накануне на брифинге губернатор региона сообщил лишь, что очаг локализован.