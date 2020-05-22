Фурсенко заявил, что каждый день сдает тест на коронавирус

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил, что делает тест на коронавирус каждый день.
"Я, конечно, могу сказать, что в силу ряда обстоятельств, вот я каждый день этот тест делаю, потому что я встречаюсь с людьми. Есть порядок, по которому я должен каждый день сдавать тест", - сказал он на пресс-конференции.
Отвечая на вопрос о том, каковы шансы, что дети полностью перейдут на дистанционное обучение и привычные школы будут не нужны, Фурсенко сказал: "Я считаю, что таких шансов нет".
Он уточнил, что не верит в то, что дистанционное обучение может быть полноценной заменой совместной учебе в школе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.