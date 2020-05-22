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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T18:48
https://ria.ru/20200522/1571861046.html
Фурсенко заявил, что каждый день сдает тест на коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/155254/01/1552540129_0:27:3079:1759_1036x0_80_0_0_f9d746ee81ea123fe562644cc6322ea1.jpg
РИА Новости

Фурсенко заявил, что каждый день сдает тест на коронавирус

18:48 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Андрей Фурсенко
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил, что делает тест на коронавирус каждый день.
"Я, конечно, могу сказать, что в силу ряда обстоятельств, вот я каждый день этот тест делаю, потому что я встречаюсь с людьми. Есть порядок, по которому я должен каждый день сдавать тест", - сказал он на пресс-конференции.
Отвечая на вопрос о том, каковы шансы, что дети полностью перейдут на дистанционное обучение и привычные школы будут не нужны, Фурсенко сказал: "Я считаю, что таких шансов нет".
Он уточнил, что не верит в то, что дистанционное обучение может быть полноценной заменой совместной учебе в школе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ФурсенкоОбщество
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