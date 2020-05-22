Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T18:48
https://ria.ru/20200522/1571860990.html
Кипр возобновит авиасообщение с 9 июня
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1036x0_80_0_0_bc922f52dd8be46bb8f5a5ba2e94b861.jpg
РИА Новости

Кипр возобновит авиасообщение с 9 июня

18:48 22.05.2020
1437
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
АФИНЫ, 22 мая – РИА Новости. Правительство Кипра постепенно снимает ограничения в отношении рейсов в и из аэропортов Ларнаки и Пафоса, а также на работу аэропортов и гостиниц, авиасообщение возобновляется с 9 июня, сообщил министр транспорта, связи и работ Яннис Карусос.
Президент Кипра Никос Анастасиадис в пятницу провел заседание совета министров, на котором был утвержден подготовленный межведомственной комиссией план действий по постепенной отмене ограничительных мер, сообщил министр.
"План действий предусматривает два этапа для открытия аэропортов и восстановления связи Кипра с другими странами, а именно – первый этап 9-19 июня 2020 года, второй этап - 20 июня 2020 года", - сообщил министр.
По его словам, ученые на основе их эпидемиологической картины определили две категории стран, с которыми восстановлено воздушное сообщение Кипра. В категорию А вошли Греция, Мальта, Болгария, Норвегия, Австрия, Финляндия, Словения, Венгрия, Израиль, Дания, Германия, Словакия, Литва. В категорию Б - Швейцария, Польша, Румыния, Хорватия, Эстония, Чехия.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой
21 мая, 11:09
Турция рассчитывает возобновить авиасообщение с Россией в середине июля
На первом этапе путешествующим из стран обеих категорий для того, чтобы им разрешили подняться на борт, требуется предъявить сертификат лабораторных испытаний от сертифицированной лаборатории с отрицательным результатом на COVID-19, сделанный за 72 часа до вылета.
Кипрские граждане и резиденты на Кипре в качестве альтернативы будут иметь возможность пройти лабораторную проверку по прибытии на Кипр. В этом случае они будут оставаться в самоизоляции дома до тех пор, пока не будет объявлен результат теста.
На втором этапе, который начинается 20 июня, пассажирам из стран, включенных в категорию A, не будет требоваться предъявлять сертификат лабораторных испытаний, сообщил министр. Пассажирам из стран категории Б потребуется предъявить результаты лабораторных исследований.
Самолет
19 мая, 14:57Распространение нового коронавируса
В Сербии открыли пассажирское авиасообщение
"Все пассажиры, прибывшие из стран, не включенных в эти две категории, отправятся на домашний карантин на 14 дней. Стоимость лабораторных испытаний, а также стоимость карантина/самоизоляции и услуги транспорта, где они потребуются, будут оплачивать пассажиры", - сообщил министр.
Министр сообщил также, что с 18.00 понедельника, 25 мая, отменяется обязательный карантин для всех, кто в настоящее время размещается в карантинных зонах на Кипре, и они отправятся домой для самоизоляции на оставшиеся дни, в зависимости от категории страны, из которой они прибыли.
Совет министров также постановил, что отели будут открыты 1 июня на основании соответствующих протоколов, установленных министерством здравоохранения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
610008
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛарнака (район)Никос АнастасиадисКипрФинляндияНорвегияВ мире
Рекомендуем
Ким Чен Ын во время визита на завод удобрений к северу от Пхеньяна
СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова предрекла рост смертности от коронавируса в мае
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Путин предупредил о возможности новой волны коронавируса
Мужчина едет на электросамокате по Манежной площади в Москве
Ракова рассказала об открытии сферы услуг в Москве
Сетевое оборудование в серверной
В Сколтехе откроют кафедру искусственного интеллекта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Источник прокомментировал заявления Лукашенко по испытанию ракет
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Отель в Анталье
В Турции из-за коронавируса изменятся правила работы отелей
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Станислав и Илья Костевы в зале суда
ВС Белоруссии подтвердил смертный приговор братьям, убившим учительницу
Остров Файал в Португалии
Португалия заявила о готовности принимать туристов
Россия — страна возможностей
Прокачать себя и карьеру: как помогает "Россия — страна возможностей"
Абрикосы
Врач рассказала, чем опасны абрикосы
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США "липовой"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49В Эквадоре решили возобновить авиасообщение с первого июня
05:42Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
Лента новостейМолния