Путин предупредил о возможности новой волны коронавируса

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Он призвал не забывать об этом при обсуждении смягчения ограничительных мер в регионах. Президент подчеркнул, что главы субъектов должны быть готовы к угрозе.

Вместе с тем Путин отметил, что сегодня ситуация с эпидемией в стране стабилизируется, так как началось снижение новых случаев заболевания. Однако он напомнил, что динамика пока неустойчивая.

Вышли на плато

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение инфекции в стране вышло на плато.

Она отметила, что специалисты видят тенденцию к снижению темпов заражения.

Тем не менее, необходимо по-прежнему соблюдать все меры предосторожности, иначе ситуация может быстро ухудшиться.

Ждем новый доклад

В конце совещания Путин поручил правительству подготовить рекомендации по преодолению последствий пандемии, в том числе в экономике, а также наметить меры по дальнейшей борьбе с коронавирусом.

По последней информации, в стране выявили 326 448 заболевших, умерли 3 249 человека, почти 100 тысяч выздоровели.