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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T22:02
https://ria.ru/20200522/1571860916.html
Путин предупредил о возможности новой волны коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571845882_0:17:3028:1720_1036x0_80_0_0_1337b01759655e4727d751d0511111f3.jpg
РИА Новости

Путин предупредил о возможности новой волны коронавируса

18:47 22.05.2020 (обновлено: 22:02 22.05.2020)
59679
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
Он призвал не забывать об этом при обсуждении смягчения ограничительных мер в регионах. Президент подчеркнул, что главы субъектов должны быть готовы к угрозе.
Вместе с тем Путин отметил, что сегодня ситуация с эпидемией в стране стабилизируется, так как началось снижение новых случаев заболевания. Однако он напомнил, что динамика пока неустойчивая.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
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Вышли на плато

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение инфекции в стране вышло на плато.
Она отметила, что специалисты видят тенденцию к снижению темпов заражения.
Тем не менее, необходимо по-прежнему соблюдать все меры предосторожности, иначе ситуация может быстро ухудшиться.
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Ждем новый доклад

В конце совещания Путин поручил правительству подготовить рекомендации по преодолению последствий пандемии, в том числе в экономике, а также наметить меры по дальнейшей борьбе с коронавирусом.
По последней информации, в стране выявили 326 448 заболевших, умерли 3 249 человека, почти 100 тысяч выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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1585107169
Обсудить 31
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
Коронавирус - дар Богов для нашей власти! Хороший повод недопускать , протестов и революции.
22 мая, 20:06
Rasch Rasch
77116111
Если Путин сказал будет, значит будет.
22 мая, 19:29
oostan.maksim
27422214
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