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2020-05-22T18:43
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Белый дом предупредил Китай о проблемах в экономике из-за Гонконга
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РИА Новости

Белый дом предупредил Китай о проблемах в экономике из-за Гонконга

18:43 22.05.2020
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© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Инициативы властей КНР в отношении Гонконга могут "очень плохо" отразиться на китайской экономике, заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассет.
"Инициативы Китая в отношении Гонконга очень и очень плохо отразятся на экономике Китая и экономике Гонконга", - заявил Хассет в пятницу журналистам.
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