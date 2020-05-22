В Подмосковье люди старше 65 лет должны продолжать соблюдать самоизоляцию

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Жители Подмосковья старше 65 и люди с хроническими заболеваниями пока должны оставаться дома, несмотря на постепенную отмену ограничений, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
"Также хочу напомнить, что жители старше 65 лет пока, увы, должны оставаться дома. Та же мера касается людей с хроническими заболеваниями. Угроза никуда не делась, нужно беречь себя. Остальные должны соблюдать правила и быть внимательны. Тогда мы сможем быстрее отменить оставшиеся ограничения", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
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