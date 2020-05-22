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2020-05-22T18:42
https://ria.ru/20200522/1571860661.html
В Подмосковье люди старше 65 лет должны продолжать соблюдать самоизоляцию
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570692967_0:153:3071:1880_1036x0_80_0_0_c9214f77757b970147b816890ec58d3d.jpg
РИА Новости

В Подмосковье люди старше 65 лет должны продолжать соблюдать самоизоляцию

18:42 22.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМосковская область
Московская область
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Жители Подмосковья старше 65 и люди с хроническими заболеваниями пока должны оставаться дома, несмотря на постепенную отмену ограничений, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
"Также хочу напомнить, что жители старше 65 лет пока, увы, должны оставаться дома. Та же мера касается людей с хроническими заболеваниями. Угроза никуда не делась, нужно беречь себя. Остальные должны соблюдать правила и быть внимательны. Тогда мы сможем быстрее отменить оставшиеся ограничения", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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