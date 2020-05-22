Заммэра Переславля-Залесского заразилась коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Диагноз COVID-19 подтвердился у заместителя мэра Переславля-Залесского (Ярославская область) Жанны Петровой, она находится в реанимации, сообщил мэр города Валерий Астраханцев в пятницу.
"Подтвердился коронавирус у моего заместителя по социальной политике Жанны Николаевны Петровой, она находится в больнице в Ярославле. Мы всем коллективом администрации желаем Жанне Николаевне скорейшего выздоровления", - написал Астраханцев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Накануне мэр написал, что его коллега находится в реанимации. У всех близко контактировавших с ней взяты мазки на коронавирус, в том числе у него самого.
В Ярославской области на 22 мая 2309 заболевших с начала пандемии. Из них выздоровели 444 человека, скончались 13 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.