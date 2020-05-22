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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T18:39
https://ria.ru/20200522/1571860457.html
Заммэра Переславля-Залесского заразилась коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571859790_0:52:1000:615_1036x0_80_0_0_ff05d98ce4cc85f5ef72214cf18a029b.jpg
РИА Новости

Заммэра Переславля-Залесского заразилась коронавирусом

18:39 22.05.2020
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© Фото : официальный сайт органов местного самоуправления городского округа г. Переславля-ЗалесскогоЗаместитель мэра Переславля-Залесского Ярославской области Жанна Петрова
Заместитель мэра Переславля-Залесского Ярославской области Жанна Петрова
© Фото : официальный сайт органов местного самоуправления городского округа г. Переславля-Залесского
Заместитель мэра Переславля-Залесского Ярославской области Жанна Петрова. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Диагноз COVID-19 подтвердился у заместителя мэра Переславля-Залесского (Ярославская область) Жанны Петровой, она находится в реанимации, сообщил мэр города Валерий Астраханцев в пятницу.
"Подтвердился коронавирус у моего заместителя по социальной политике Жанны Николаевны Петровой, она находится в больнице в Ярославле. Мы всем коллективом администрации желаем Жанне Николаевне скорейшего выздоровления", - написал Астраханцев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Накануне мэр написал, что его коллега находится в реанимации. У всех близко контактировавших с ней взяты мазки на коронавирус, в том числе у него самого.
В Ярославской области на 22 мая 2309 заболевших с начала пандемии. Из них выздоровели 444 человека, скончались 13 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Переславль-ЗалесскийЯрославская областьОбщество
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