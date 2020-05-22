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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T18:37
https://ria.ru/20200522/1571860211.html
В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/156286/48/1562864877_0:360:2801:1936_1036x0_80_0_0_ef769b2327f21118943c7b303d7cbf2c.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу

18:37 22.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Архивное фото
САМАРА, 22 мая - РИА Новости. Режим ограничений из-за коронавируса в Ульяновской области продлен до 31 мая включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщил в пятницу губернатор региона Сергей Морозов.
В Ульяновской области из-за коронавируса действуют режим ограничений и масочно-перчаточный режим, режим самоизоляции в регионе с 16 мая носит рекомендательный характер. Правительство региона разрешило работать ряду промышленных предприятий, финансовым организациям, СМИ и IT-компаниям, адвокатам и нотариусам, позже - организациям в сфере торговли и услуг, а также производственным предприятиям, но при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм. С 1 мая возобновить деятельность смогли салоны красоты. Кроме того, жителям Ульяновской области разрешили заниматься спортом на улице, а фитнес-клубам - проводить занятия на свежем воздухе.
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"Мы приняли решение продлить в Ульяновской области все ранее введенные ограничительные мероприятия до 31 мая включительно. Причина – сложная эпидемиологическая ситуация в регионе", - написал Морозов на своей странице в Instagram.
По его словам, как и прогнозировалось, большой рост числа заболевших фиксировался в послепраздничные дни, самый большой прирост зараженных пришелся на 13 мая. "С учетом инкубационного периода этой болезни - от 10 до 20 дней - именно праздничные дни стали основанием для значительной вспышки заболеваемости на территории области", - заявил губернатор.
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Он подчеркнул, что на сегодняшний день Ульяновская область находится на пике заболеваемости коронавирусом. "Поэтому именно сейчас нужно быть предельно внимательными и осторожными. Я надеюсь, что если все мы будем дисциплинированными, то уже к 1 июня сможем пойти на очередные послабления режима самоизоляции", - добавил Морозов.
Всего в Ульяновской области подтверждено 1764 случая заболевания коронавирусом, 436 человек выздоровели, шестеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей Морозов (политик)Ульяновская областьОбщество
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