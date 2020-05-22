В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу

В Ульяновской области из-за коронавируса действуют режим ограничений и масочно-перчаточный режим, режим самоизоляции в регионе с 16 мая носит рекомендательный характер. Правительство региона разрешило работать ряду промышленных предприятий, финансовым организациям, СМИ и IT-компаниям, адвокатам и нотариусам, позже - организациям в сфере торговли и услуг, а также производственным предприятиям, но при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм. С 1 мая возобновить деятельность смогли салоны красоты. Кроме того, жителям Ульяновской области разрешили заниматься спортом на улице, а фитнес-клубам - проводить занятия на свежем воздухе.

"Мы приняли решение продлить в Ульяновской области все ранее введенные ограничительные мероприятия до 31 мая включительно. Причина – сложная эпидемиологическая ситуация в регионе", - написал Морозов на своей странице в Instagram.

По его словам, как и прогнозировалось, большой рост числа заболевших фиксировался в послепраздничные дни, самый большой прирост зараженных пришелся на 13 мая. "С учетом инкубационного периода этой болезни - от 10 до 20 дней - именно праздничные дни стали основанием для значительной вспышки заболеваемости на территории области", - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Ульяновская область находится на пике заболеваемости коронавирусом. "Поэтому именно сейчас нужно быть предельно внимательными и осторожными. Я надеюсь, что если все мы будем дисциплинированными, то уже к 1 июня сможем пойти на очередные послабления режима самоизоляции", - добавил Морозов.

Всего в Ульяновской области подтверждено 1764 случая заболевания коронавирусом, 436 человек выздоровели, шестеро скончались.