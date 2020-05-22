В Калининграде начнут штрафовать нарушителей масочного режима

КАЛИНИНГРАД, 22 мая - РИА Новости. Сотрудники органов правопорядка начнут с понедельника привлекать к административной ответственности жителей Калининградской области, нарушающих масочный режим, действующий в регионе из-за распространения коронавируса, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
С 12 мая в области действует обязательный масочный режим из-за распространения коронавируса - носить маски необходимо не только во всех общественных местах, но и на улице, при себе также нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Режим обязательной самоизоляции до конца месяца должны соблюдать только люди старше 65 лет или имеющие хронические заболевания. Также детям до 14 лет запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых.
"На заседании оперативного штаба губернатор Антон Алиханов обратился в региональное управление МВД с просьбой перейти к ужесточению контроля за соблюдением масочного режима и начать выписывать постановления. По нашему мнению, был выдержан достаточный период, чтобы люди и организации успели подготовиться к соблюдению режима, привыкнуть носить маски, и с понедельника органы правопорядка начнут привлекать к административной ответственности нарушающих масочный режим", - сообщили в штабе.
В Калининградской области на 22 мая на COVID-19 обследованы 39,8 тысячи человек. Выявлено 1117 случаев заражения (41 за последние сутки), 471 человек из них выздоровел (шестеро за сутки), скончались 18. Под медицинским наблюдением находятся 2,8 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.