Володин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Пакистане

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил телеграмму спикеру национальной ассамблеи Пакистана Асаду Кайсеру, выразив соболезнования в связи с авиакатастрофой в Карачи, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В пятницу в Карачи разбился Airbus A320 "Пакистанских международных авиалиний". Как сообщил представитель Управления гражданской авиации Пакистана, на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир. Согласно последним данным, в результате падения погибли как минимум 35 человек. Власти пакистанской провинции Синд подтвердили, что при крушении самолета выжили как минимум два человека. Также пострадали люди, жившие в домах, на которые упал самолет.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил телеграмму с соболезнованиями спикеру Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Асаду Кайсеру в связи с крушением самолета в Карачи", - говорится в сообщении пресс-службы ГД.
Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения Airbus A320 и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования крушения. На место прибыли армейские силы быстрого реагирования, которые оказывают помощь гражданской администрации, и пять пожарных бригад.