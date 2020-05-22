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2020-05-22T18:27
https://ria.ru/20200522/1571859558.html
Володин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Пакистане
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РИА Новости

Володин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Пакистане

18:27 22.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил телеграмму спикеру национальной ассамблеи Пакистана Асаду Кайсеру, выразив соболезнования в связи с авиакатастрофой в Карачи, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В пятницу в Карачи разбился Airbus A320 "Пакистанских международных авиалиний". Как сообщил представитель Управления гражданской авиации Пакистана, на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир. Согласно последним данным, в результате падения погибли как минимум 35 человек. Власти пакистанской провинции Синд подтвердили, что при крушении самолета выжили как минимум два человека. Также пострадали люди, жившие в домах, на которые упал самолет.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил телеграмму с соболезнованиями спикеру Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Асаду Кайсеру в связи с крушением самолета в Карачи", - говорится в сообщении пресс-службы ГД.
Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения Airbus A320 и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Кадры с места крушения самолета в Пакистане
Вчера, 15:39
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Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования крушения. На место прибыли армейские силы быстрого реагирования, которые оказывают помощь гражданской администрации, и пять пожарных бригад.
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Крушение пассажирского самолета в ПакистанеИмран ХанAirbus A320Госдума РФВячеслав ВолодинКарачиПакистанВ мире
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