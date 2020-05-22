Володин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Пакистане

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил телеграмму с соболезнованиями спикеру Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Асаду Кайсеру в связи с крушением самолета в Карачи", - говорится в сообщении пресс-службы ГД.