Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье

Он отметил, что при поездке в Москву выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить пропуск на mos.ru.

"В столице — другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется", — пояснил он.

Также с понедельника в Подмосковье возобновится торговля автомобилями и откроются офисы продаж на стройках жилых домов.

"В несколько этапов мы откроем МФЦ — сначала для юридических лиц, позже для населения — там, где услуги оказываются в бумаге и пока по предварительной записи", — добавил Воробьев.

Несмотря на ослабление ограничений, жители области старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями должны пока оставаться дома. Глава региона пояснил, что угроза никуда не исчезла.

"Остальные должны соблюдать правила и быть внимательны. Тогда мы сможем быстрее отменить оставшиеся ограничения", — заключил он.

По данным на 22 мая, общее число инфицированных в стране достигло 326 448, из них 3249 умерли, 99 825 человек поправились.

В Московской области COVID-19 заболели 31 807 жителей, 312 скончались, 4699 выздоровели.