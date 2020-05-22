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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T20:03
https://ria.ru/20200522/1571859331.html
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570135801_52:777:2311:2048_1036x0_80_0_0_0ded9e38a9b1b33809ba79a0c2d2ce6b.jpg
РИА Новости

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

18:23 22.05.2020 (обновлено: 20:03 22.05.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПроверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Электронные пропуска в Московской области отменяются с 23 мая, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на своей странице во "ВКонтакте".
Он отметил, что при поездке в Москву выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить пропуск на mos.ru.
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"В столице — другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется", — пояснил он.
Также с понедельника в Подмосковье возобновится торговля автомобилями и откроются офисы продаж на стройках жилых домов.
"В несколько этапов мы откроем МФЦ — сначала для юридических лиц, позже для населения — там, где услуги оказываются в бумаге и пока по предварительной записи", — добавил Воробьев.
Несмотря на ослабление ограничений, жители области старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями должны пока оставаться дома. Глава региона пояснил, что угроза никуда не исчезла.
"Остальные должны соблюдать правила и быть внимательны. Тогда мы сможем быстрее отменить оставшиеся ограничения", — заключил он.
По данным на 22 мая, общее число инфицированных в стране достигло 326 448, из них 3249 умерли, 99 825 человек поправились.
В Московской области COVID-19 заболели 31 807 жителей, 312 скончались, 4699 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Это не смелость, а соревнование. Сначала бежали наперегонки с части введения ограничений, а теперь побегут в части снятия ограничений. Так что не питайте иллюзий.
22 мая, 18:54
CECheck Engine
86911121
Отлично!!!
22 мая, 18:27
Михаил Константинов
77611110
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