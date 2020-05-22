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В Эстонии призвали отказаться от "рабского труда" украинцев
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РИА Новости

В Эстонии призвали отказаться от "рабского труда" украинцев

18:23 22.05.2020
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CC BY-SA 2.0 / Saeima / Baltijas Asamblejas 38.sesijaCпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас
Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас
CC BY-SA 2.0 / Saeima / Baltijas Asamblejas 38.sesija
ХЕЛЬСИНКИ, 22 мая - РИА Новости. Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас вслед за главой МВД призвал отказаться от использования "рабского труда" украинцев при сборе клубники и других сельхозработах.
Глава МВД Эстонии Март Хельме в четверг выступил против призывов эстонских сельхозпроизводителей разрешить украинцам приехать в страну для сбора клубники, отметив, что нельзя перестраивать государство под дешевую рабочую силу из Украины. Как Хельме, так и Пыллуаас являются членами националистической консервативной народной партии (EKRE).
Нежелательные иностранцы: Эстония указала гражданам Украины на дверь
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Нежелательные иностранцы: Эстония указала гражданам Украины на дверьЭстонское правительство нашло способ выслать домой всех трудовых мигрантов, прибывших в страну из-за пределов Европейского союза. В первую очередь это касается тысяч граждан Украины.
По словам Пыллуааса, проблема со сбором клубники существует уже давно, потому что в Эстонии мало рабочих рук. Местные фермеры утверждают, что без иностранных сезонных рабочих большая часть урожая останется несобранной, однако спикер не согласен с этим мнением. "Как эстонцам удавалось собирать клубнику несколько лет назад, когда еще не было украинцев? Очень хорошо удавалось. Великолепно! Однако сегодня они настолько беспомощны и некомпетентны, что не могут ни с чем справиться и единственным выходом для них является иностранная рабочая сила. Неправда! Культивация такой лжи и разжигание истерии крайне безответственны. Особенно во время сегодняшнего кризиса, когда у нас 50 тысяч безработных, и их число растет", - написал в пятницу Пыллуаас в Facebook.
Спикер отметил, что поднявшие шум вокруг украинских рабочих должны признать, "что время бизнес-модели, построенной на дешевом рабском труде, прошло".
"Это ваш выбор: закрыться или начать предлагать людям нормальную оплату и условия труда. Эстонцы не хотят жить на двухъярусных кроватях в одной комнате и работать 12-часовые смены без выходных. Эстония не является слаборазвитой страной дешевой рабочей силы. Мы - европейская страна, где люди заслуживают за свою работу достойной платы", - заявил Пыллуаас.
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Хенн ПыллуаасМарт ХельмеЭстонияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну эстонцы и молодцы: четко сказали кем для них являются украинцы. Неужели Украина не подаст куда -нибудь протест и не потребует компенсаций? Или Украина согласна с подобным определением?
22 мая, 20:07
Tatiana Solo
1260001
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