В Эстонии призвали отказаться от "рабского труда" украинцев

ХЕЛЬСИНКИ, 22 мая - РИА Новости. Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас вслед за главой МВД призвал отказаться от использования "рабского труда" украинцев при сборе клубники и других сельхозработах.
Глава МВД Эстонии Март Хельме в четверг выступил против призывов эстонских сельхозпроизводителей разрешить украинцам приехать в страну для сбора клубники, отметив, что нельзя перестраивать государство под дешевую рабочую силу из Украины. Как Хельме, так и Пыллуаас являются членами националистической консервативной народной партии (EKRE).
По словам Пыллуааса, проблема со сбором клубники существует уже давно, потому что в Эстонии мало рабочих рук. Местные фермеры утверждают, что без иностранных сезонных рабочих большая часть урожая останется несобранной, однако спикер не согласен с этим мнением. "Как эстонцам удавалось собирать клубнику несколько лет назад, когда еще не было украинцев? Очень хорошо удавалось. Великолепно! Однако сегодня они настолько беспомощны и некомпетентны, что не могут ни с чем справиться и единственным выходом для них является иностранная рабочая сила. Неправда! Культивация такой лжи и разжигание истерии крайне безответственны. Особенно во время сегодняшнего кризиса, когда у нас 50 тысяч безработных, и их число растет", - написал в пятницу Пыллуаас в Facebook.
Спикер отметил, что поднявшие шум вокруг украинских рабочих должны признать, "что время бизнес-модели, построенной на дешевом рабском труде, прошло".
"Это ваш выбор: закрыться или начать предлагать людям нормальную оплату и условия труда. Эстонцы не хотят жить на двухъярусных кроватях в одной комнате и работать 12-часовые смены без выходных. Эстония не является слаборазвитой страной дешевой рабочей силы. Мы - европейская страна, где люди заслуживают за свою работу достойной платы", - заявил Пыллуаас.
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