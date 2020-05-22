В Эстонии призвали отказаться от "рабского труда" украинцев

Эстонское правительство нашло способ выслать домой всех трудовых мигрантов, прибывших в страну из-за пределов Европейского союза. В первую очередь это касается тысяч граждан Украины.

Нежелательные иностранцы: Эстония указала гражданам Украины на дверь Эстонское правительство нашло способ выслать домой всех трудовых мигрантов, прибывших в страну из-за пределов Европейского союза. В первую очередь это касается тысяч граждан Украины.

Спикер отметил, что поднявшие шум вокруг украинских рабочих должны признать, "что время бизнес-модели, построенной на дешевом рабском труде, прошло".

"Это ваш выбор: закрыться или начать предлагать людям нормальную оплату и условия труда. Эстонцы не хотят жить на двухъярусных кроватях в одной комнате и работать 12-часовые смены без выходных. Эстония не является слаборазвитой страной дешевой рабочей силы. Мы - европейская страна, где люди заслуживают за свою работу достойной платы", - заявил Пыллуаас.