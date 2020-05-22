Платформа "Россия – страна возможностей" запустила проект "Время карьеры"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Платформа "Россия – страна возможностей", отмечающая в пятницу двухлетие со дня создания, запускает свой 25-й проект - "Время карьеры", направленный на содействие трудоустройству и профессиональному развитию студентов и выпускников вузов, создание условий для развития их компетенций и конкурентоспособности, а также оказание помощи компаниям в подборе кадров, сообщет пресс-служба АНО "РСВ".

Накануне АНО "РСВ", Минобрнауки России и Уральский федеральный университет, проводивший подобную акцию ежегодно с 2014 года, организовали десятичасовой онлайн-марафон, во время которого были опробованы интерактивные форматы взаимодействия работодателей с начинающими специалистами. Марафон на странице проекта ВКонтакте (https://vk.com/timeforcareer) собрал свыше 500 тысяч просмотров.

"Карьерный чат-бот, онлайн-собеседования, мастер-классы о трендах рынка труда – всё это нашло отклик у студентов и будет использоваться и дальше. Чат-бот позволяет подписаться на предложения интересующих отраслей и продолжит пополняться проверенными предложениями для студентов. Мы планируем использовать некоторые элементы этого формата и осенью уже на всероссийском уровне", – привели в пресс-службе комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Участниками проекта могут стать студенты вузов и ссузов, выпускники и молодые специалисты в возрасте до 30 лет.

"В рамках проекта будут проводиться федеральный конкурс "Золотая стажировка" с вручением призов, а также всевозможные образовательные и консультативные мероприятия для студентов и выпускников. Полсотни лучших участников конкурса смогут выиграть стажировку по своему профилю в ведущих российских компаниях. Причем это будут не только стажировки на стартовых позициях, а некоторые будут оплачиваться", – добавил Комиссаров.

Принять участие в "Золотой стажировке" сможет студент любого вуза России с августа, когда будет дан старт конкурсу. Участников ждет онлайн-тест на определение уровня общекультурного и профессионального развития, а после – собеседования в компаниях. Имена 50 победителей будут названы в день всероссийской акции "Время карьеры". Ожидается, что акция соберет 200 компаний-работодателей и около 60 тысяч заинтересованных в карьере студентов.

Комиссаров напомнил, что за два года существования АНО "Россия – страна возможностей", число реализуемых на платформе проектов удвоилось, а количество их участников превысило 3,5 миллиона.