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2020-05-22T18:45
https://ria.ru/20200522/1571859121.html
Платформа "Россия – страна возможностей" запустила проект "Время карьеры"
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РИА Новости

Платформа "Россия – страна возможностей" запустила проект "Время карьеры"

18:45 22.05.2020
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© Фото : Время карьеры"Ночь карьеры"
Ночь карьеры
© Фото : Время карьеры
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Платформа "Россия – страна возможностей", отмечающая в пятницу двухлетие со дня создания, запускает свой 25-й проект - "Время карьеры", направленный на содействие трудоустройству и профессиональному развитию студентов и выпускников вузов, создание условий для развития их компетенций и конкурентоспособности, а также оказание помощи компаниям в подборе кадров, сообщет пресс-служба АНО "РСВ".
Накануне АНО "РСВ", Минобрнауки России и Уральский федеральный университет, проводивший подобную акцию ежегодно с 2014 года, организовали десятичасовой онлайн-марафон, во время которого были опробованы интерактивные форматы взаимодействия работодателей с начинающими специалистами. Марафон на странице проекта ВКонтакте (https://vk.com/timeforcareer) собрал свыше 500 тысяч просмотров.
"Карьерный чат-бот, онлайн-собеседования, мастер-классы о трендах рынка труда – всё это нашло отклик у студентов и будет использоваться и дальше. Чат-бот позволяет подписаться на предложения интересующих отраслей и продолжит пополняться проверенными предложениями для студентов. Мы планируем использовать некоторые элементы этого формата и осенью уже на всероссийском уровне", – привели в пресс-службе комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Участниками проекта могут стать студенты вузов и ссузов, выпускники и молодые специалисты в возрасте до 30 лет.
Россия — страна возможностей
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"В рамках проекта будут проводиться федеральный конкурс "Золотая стажировка" с вручением призов, а также всевозможные образовательные и консультативные мероприятия для студентов и выпускников. Полсотни лучших участников конкурса смогут выиграть стажировку по своему профилю в ведущих российских компаниях. Причем это будут не только стажировки на стартовых позициях, а некоторые будут оплачиваться", – добавил Комиссаров.
Принять участие в "Золотой стажировке" сможет студент любого вуза России с августа, когда будет дан старт конкурсу. Участников ждет онлайн-тест на определение уровня общекультурного и профессионального развития, а после – собеседования в компаниях. Имена 50 победителей будут названы в день всероссийской акции "Время карьеры". Ожидается, что акция соберет 200 компаний-работодателей и около 60 тысяч заинтересованных в карьере студентов.
Комиссаров напомнил, что за два года существования АНО "Россия – страна возможностей", число реализуемых на платформе проектов удвоилось, а количество их участников превысило 3,5 миллиона.
"За эти два года мы уже помогли самореализоваться тысячам школьников и студентов, управленцев и инженеров, ученых и медиков, финансистов и политиков, IT-специалистов и волонтеров, людей рабочих профессий и вожатых, отельеров и туроператоров. Сотни образовательных мероприятий и конкурсных испытаний, более двух десятков проектов и конкурсов, тысячи историй успеха, свыше 3,5 миллионов присоединившихся к нам россиян из всех уголков страны – этот путь мы проделали вместе. За это время больше 180 "Лидеров России" получили новые назначения – стали губернаторами, заместителями федеральных министров, руководителями компаний. Тысячи россиян прошли обучение в нашем образовательном центре – Мастерской управления "Сенеж". 830 прототипов ИТ-продуктов были созданы в 2019 году участниками "Цифрового прорыва", а финал проекта вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой хакатон. Более тысячи команд школьников разработали бизнес-проекты благодаря участию в конкурсе "Мой первый бизнес", 9 синглов выпустили участники фестиваля "Российская студенческая весна", – отметил он.
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РоссияОбразование - Общество
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