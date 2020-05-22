Специалисты Мосприроды призывают не выпускать домашних черепах в водоемы

"На природных территориях Москвы черепахи замечены были и в этом году. В прудах природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино" живут два вида черепах - болотные с темно-зеленым панцирем и красноухие, отличающиеся от первых красными пятнами на шее. А в водоеме Памятника природы "Серебряный бор" снова замечена болотная черепаха, которая включена в приложение к Красной книге Московской области, а значит, находится под охраной", - говорится в сообщении.