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2020-05-22T18:18
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Специалисты Мосприроды призывают не выпускать домашних черепах в водоемы
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РИА Новости

Специалисты Мосприроды призывают не выпускать домашних черепах в водоемы

18:19 22.05.2020
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© Depositphotos / Art_richЧерепаха в руке
Черепаха в руке
© Depositphotos / Art_rich
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Специалисты Мосприроды призывают не выпускать черепах в городские водоемы, так как домашние черепахи не умеют выживать в дикой природе, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее, в начале мая, в социальных сетях появились фотографии красноухой черепахи и красного карпа в Москве-реке. В департаменте сообщили РИА Новости, что красноухие черепахи появляются в водоемах Москвы на протяжении более 10 лет, потому что их туда выпускают местные жители.
Как отмечается в сообщении департамента, сотрудники Мосприроды в разные годы видели черепах в природно-исторических парках "Измайлово", "Тушинский", "Покровское-Стрешнево", "Битцевский лес", "Москворецкий", "Царицыно", ландшафтном заказнике "Долина реки Сходни в Куркино", в реках Яузе и Чермянке, Строгинской пойме.
"На природных территориях Москвы черепахи замечены были и в этом году. В прудах природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино" живут два вида черепах - болотные с темно-зеленым панцирем и красноухие, отличающиеся от первых красными пятнами на шее. А в водоеме Памятника природы "Серебряный бор" снова замечена болотная черепаха, которая включена в приложение к Красной книге Московской области, а значит, находится под охраной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что болотная черепаха живет в Серебряном бору не первый год. Она зимует на дне водоема, зарываясь в ил. Болотные черепахи обитают в России несколько южнее Москвы. Родина красноухих черепах - Америка, их активно продают с рук людям недобросовестные "предприниматели". Специалисты предупреждают, что не стоит пытаться поймать черепаху, когда она выходит погреться на солнце, она может являться переносчиком инфекций.
Красноухие черепахи в водоеме Аптекарского огорода
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"В преддверии Всемирного дня черепах, который отмечается 23 мая, специалисты Мосприроды призывают горожан не выпускать домашних черепах в водоемы. Красноухие черепахи, скорее всего, погибнут в первую же зиму, если она будет холодной, наш климат не подходит для них, кроме того, домашние черепахи не умеют выживать в дикой природе", - подчеркивается в материале.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаОбщество
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