Специалисты Мосприроды призывают не выпускать домашних черепах в водоемы

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Специалисты Мосприроды призывают не выпускать черепах в городские водоемы, так как домашние черепахи не умеют выживать в дикой природе, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее, в начале мая, в социальных сетях появились фотографии красноухой черепахи и красного карпа в Москве-реке. В департаменте сообщили РИА Новости, что красноухие черепахи появляются в водоемах Москвы на протяжении более 10 лет, потому что их туда выпускают местные жители.
Как отмечается в сообщении департамента, сотрудники Мосприроды в разные годы видели черепах в природно-исторических парках "Измайлово", "Тушинский", "Покровское-Стрешнево", "Битцевский лес", "Москворецкий", "Царицыно", ландшафтном заказнике "Долина реки Сходни в Куркино", в реках Яузе и Чермянке, Строгинской пойме.
"На природных территориях Москвы черепахи замечены были и в этом году. В прудах природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино" живут два вида черепах - болотные с темно-зеленым панцирем и красноухие, отличающиеся от первых красными пятнами на шее. А в водоеме Памятника природы "Серебряный бор" снова замечена болотная черепаха, которая включена в приложение к Красной книге Московской области, а значит, находится под охраной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что болотная черепаха живет в Серебряном бору не первый год. Она зимует на дне водоема, зарываясь в ил. Болотные черепахи обитают в России несколько южнее Москвы. Родина красноухих черепах - Америка, их активно продают с рук людям недобросовестные "предприниматели". Специалисты предупреждают, что не стоит пытаться поймать черепаху, когда она выходит погреться на солнце, она может являться переносчиком инфекций.
"В преддверии Всемирного дня черепах, который отмечается 23 мая, специалисты Мосприроды призывают горожан не выпускать домашних черепах в водоемы. Красноухие черепахи, скорее всего, погибнут в первую же зиму, если она будет холодной, наш климат не подходит для них, кроме того, домашние черепахи не умеют выживать в дикой природе", - подчеркивается в материале.