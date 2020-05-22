В Подмосковье последний звонок пройдет онлайн 25 мая

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Последний звонок для школ Московской области прозвенит онлайн 25 мая, мероприятие впервые пройдет в таком формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства образования региона.
"В этом году в регионе почти 114 тысяч выпускников — это учащиеся девятых и одиннадцатых классов. По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева для выпускников будет организован единый последний звонок в онлайн-режиме. Это новый опыт для нас. Пусть у выпускников не получится быть рядом друг с другом и своими учителями в этот важный день, мы постараемся создать дружескую и торжественную атмосферу в онлайн-пространстве. Губернатор лично поздравит выпускников и пообщается с ребятами", — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
Последний звонок в режиме онлайн прозвенит для подмосковных школьников 25 мая в 14:00, рассказали в ведомстве.
Хедлайнером торжества станет певица Zivert — она исполнит свои хиты для зрителей, отметили в пресс-службе. Трансляция областного последнего звонка будет проходить в социальных сетях губернатора региона Андрея Воробьева, отмечается в сообщении.