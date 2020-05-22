Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T18:14
https://ria.ru/20200522/1571858727.html
На МКС опробовали независимую от США российскую систему связи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570554302_0:0:2927:1646_1036x0_80_0_0_2985770f94c873b19630f96629150df4.jpg
РИА Новости

На МКС опробовали независимую от США российскую систему связи

18:14 22.05.2020
5590
© NASAГрузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к МКС
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС
© NASA
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские космонавты на борту Международной космической станции протестировали независимую от США высокоскоростную систему обмена информацией с Землей, сообщил космонавт Александр Скворцов.
Он возвратился с МКС в феврале на пилотируемом корабле "Союз МС-13" вместе с итальянцем Лукой Пармитано и американкой Кристиной Кук.
Вид на Землю с МКС
20 мая, 03:04РИА Наука
На борту МКС повысилась концентрация бензола
"На российском сегменте появилась своя широкополосная система связи. И мне довелось ее опробовать: картинка потрясающая, как у хорошего цифрового телевидения, и голосовая задержка совсем маленькая", - приводятся слова Скворцова в материалах, размещенных на сайте "Роскосмоса".
"Теперь у нас будет свой канал передачи данных, то есть возможность передавать большие пакеты телеметрической информации, независимо от наших американских коллег", - добавил он.
В настоящее время для передачи больших объемов информации со станции на Землю и обратно используются в основном американские спутники-ретрансляторы TDRS на платной основе.
Международная космическая станция
2 мая, 03:07Хочу стать космонавтом
Россия в 1,5 раза увеличит число пусков пилотируемых "Союзов" к МКС
В ноябре 2019 года первый заместитель генерального директора компании "Гонец" Олег Химочко рассказал РИА Новости, что оборудование для обеспечения широкополосного канала связи российского сегмента МКС с Землей через спутники-ретрансляторы "Луч-5" доставлено на станцию и что штатное функционирование канала начнётся в 2020 году. По его словам, скорость в канале будет составлять до 105 мегабит в секунду.
В настоящее время орбитальная группировка спутников-ретрансляторов "Луч" насчитывает три космических аппарата - "Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В", выведенные в космос в 2011-2014 годах. В 2024 году планируется запустить спутник "Луч-5ВМ".
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США
Вчера, 05:18Хочу стать космонавтом
НАСА планирует повторный беспилотный полет Starliner к МКС осенью
15111101
Обсудить 4
РоссияОлег ХимочкоЛука ПармитаноАлександр СкворцовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаСША
Популярные комментарии
Вот теперь можно и туалет на ключ закрывать!))
22 мая, 18:23
FFFas Fasish
9140003
Cпутники запустили в 2011-2014, а систему связи опробовали в 2020. Быстро в Роскосмосе работают!
22 мая, 20:39
Павел Зверев
0100012
Рекомендуем
Павильон Роскосмоса
"Роскосмос" назвал число спутников в российской орбитальной группировке
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-15
Экс-астронавт НАСА сравнила посадку на "Союзе" и Crew Dragon
Эскиз космического корабля Crew Dragon
Crew Dragon модифицировали в соответствии с пожеланиями "Роскосмоса"
Станислав и Илья Костевы в зале суда
ВС Белоруссии подтвердил смертный приговор братьям, убившим учительницу
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
В "Ахмате" рассказали о состоянии Рамзана Кадырова
Эскиз космического корабля Crew Dragon
В НАСА назвали дату тестового пилотируемого полета Crew Dragon
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
Российскую вакцину от коронавируса включили в список перспективных
Военнослужащие армии Украины
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Пух на ветке тополя
Супруги из Москвы рассказали, как получили штрафы из-за выхода на балкон
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Америка начинает "российский сценарий" для своего главного врага
Кадр из фильма Брат-2
В Петербурге восстановили испорченное граффити с Сергеем Бодровым
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту Мурманска
Первую в мире российскую плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию
Видео спецоперации по нейтрализации боевиков в Дагестане
В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, готовивших теракты
Подозреваемый в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка Денис Воронцов
СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом предупредил Китай о проблемах в экономике из-за Гонконга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
Лента новостейМолния