В Кабардино-Балкарии проверяют жалобы медиков на невыплату надбавок

"Следственными органами инициировано проведение доследственной проверки… В ходе проверки следователями будут изучены обстоятельства, на которые в видеообращении ссылаются медицинские работники, исследована бухгалтерская документация медицинского учреждения и дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц", - говорится в сообщении.