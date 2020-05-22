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2020-05-22T18:13
https://ria.ru/20200522/1571858656.html
В Кабардино-Балкарии проверяют жалобы медиков на невыплату надбавок
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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии проверяют жалобы медиков на невыплату надбавок

18:13 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК 22 мая - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят доследственную проверку по факту жалоб сотрудников скорой помощи, которые пожаловались на невыплату надбавок за работу с больными с коронавирусом.
Ранее в соцсетях сотрудники скорой помощи города Баксан в Кабардино-Балкарии опубликовали видеообращение к президенту России, в котором пожаловались, что доплаты за работу с больными коронавирусом получили лишь несколько их коллег. Региональный минздрав после этого начал комплексную проверку в ГБУЗ "ЦРБ" Баксана и Баксанского муниципального района. По его данным, ранее для выплат стимулирующего характера учреждению направили около 1,5 миллиона рублей.
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"Следственными органами инициировано проведение доследственной проверки… В ходе проверки следователями будут изучены обстоятельства, на которые в видеообращении ссылаются медицинские работники, исследована бухгалтерская документация медицинского учреждения и дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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