В Кабардино-Балкарии проверяют жалобы медиков на невыплату надбавок

НАЛЬЧИК 22 мая - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят доследственную проверку по факту жалоб сотрудников скорой помощи, которые пожаловались на невыплату надбавок за работу с больными с коронавирусом.
Ранее в соцсетях сотрудники скорой помощи города Баксан в Кабардино-Балкарии опубликовали видеообращение к президенту России, в котором пожаловались, что доплаты за работу с больными коронавирусом получили лишь несколько их коллег. Региональный минздрав после этого начал комплексную проверку в ГБУЗ "ЦРБ" Баксана и Баксанского муниципального района. По его данным, ранее для выплат стимулирующего характера учреждению направили около 1,5 миллиона рублей.
"Следственными органами инициировано проведение доследственной проверки… В ходе проверки следователями будут изучены обстоятельства, на которые в видеообращении ссылаются медицинские работники, исследована бухгалтерская документация медицинского учреждения и дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц", - говорится в сообщении.
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