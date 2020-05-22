ЦХИНВАЛ, 22 мая - РИА Новости. Граница Граница Южной Осетии с Россией будет закрыта до 30 июня, такое решение было принято на заседании правительства республики в пятницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента Южной Осетии Анатолия Бибилова Дина Гассиева.

Ранее правительство Южной Осетии приняло постановление о продлении запрета на пересечение госграницы с Россией до 31 мая включительно из-за ситуации с коронавирусом, он не касался отдельных категорий граждан. После появления первых случаев заражения власти Южной Осетии приняли решение о полном закрытии границы с Россией для всех граждан и грузового автотранспорта с 10 по 17 мая. Позже режим был продлен до 25 мая. Сейчас в республике лабораторно подтверждены 34 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Шестеро пациентов выздоровели. На лечении остаются 28 пациентов.

"До 30 июня граница остается закрытой. Двадцать пятого мая заканчивается режим, когда въезд был запрещен всем гражданам", - заявила Гассиева.

Как уточняет пресс-секретарь, принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику.

Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией

Правительство Южной Осетии продлило ограничительные карантинные меры до 31 мая включительно. Остаются закрытыми детские развлекательные центры и аттракционы, кафе, компьютерные клубы, объекты физической культуры и спорта, тренажерные залы, бассейны, секции, объекты общепита, рестораны и кафе. Во всех школах до 31 мая будет действовать дистанционная форма обучения, за исключением автомобильной школы Югоосетинского государственного университета имени Александра Тибилова. Президент Южной Осетии также подписал указ об объявлении нерабочих дней с 12 по 28 мая включительно с сохранением заработной платы из-за ситуации с COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.