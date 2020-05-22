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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T18:11
https://ria.ru/20200522/1571858490.html
В Саратовской области число пациентов с коронавирусом на ИВЛ достигло 62
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_0:236:2991:1918_1036x0_80_0_0_06603a156348db8a1e1f277d6e361a95.jpg
РИА Новости

В Саратовской области число пациентов с коронавирусом на ИВЛ достигло 62

18:11 22.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Аппарат ИВЛ. Архивное фото
САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, увеличилось до 62, еще 74 заболевших находятся на кислородной поддержке, сообщил в пятницу первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 2223 случая заражения коронавирусом, в том числе 84 за последние сутки. Коронавирус унес жизни 18 пациентов, выздоровели 699. К 21 мая к аппаратам ИВЛ были подключены 46 пациентов с коронавирусной инфекцией.
"На сегодняшний день 788 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся на стационарном лечении, из них 670 с пневмонией, в том числе 74 на кислородной поддержке и 62 на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них 42 на инвазивных и 20 на неинвазивных", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская областьОбщество
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