В Саратовской области число пациентов с коронавирусом на ИВЛ достигло 62

Всего в области лабораторно подтверждены 2223 случая заражения коронавирусом, в том числе 84 за последние сутки. Коронавирус унес жизни 18 пациентов, выздоровели 699. К 21 мая к аппаратам ИВЛ были подключены 46 пациентов с коронавирусной инфекцией.

"На сегодняшний день 788 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся на стационарном лечении, из них 670 с пневмонией, в том числе 74 на кислородной поддержке и 62 на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них 42 на инвазивных и 20 на неинвазивных", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.