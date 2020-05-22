В Пакистане нашли бортовой самописец разбившегося под Карачи самолета

"Черный ящик самолета был найден, сообщает Управление гражданской авиации. Он будет отправлен производителю для расшифровки. Процесс может занять до нескольких недель", - сообщает телеканал.

Власти пакистанской провинции Синд подтвердили, что при крушении самолета "Пакистанских международных авиалиний" выжили как минимум два человека. Также пострадали люди, жившие в домах, на которые упал самолет.