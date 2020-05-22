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2020-05-22T18:45
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В Пакистане нашли бортовой самописец разбившегося под Карачи самолета
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РИА Новости

В Пакистане нашли бортовой самописец разбившегося под Карачи самолета

18:09 22.05.2020 (обновлено: 18:45 22.05.2020)
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© РИА Новости / Мажар Абид / Перейти в фотобанкМесто крушения самолета авиакомпании "Пакистанские аваиалинии" в Карачи. 22 мая 2020
Место крушения самолета авиакомпании Пакистанские аваиалинии в Карачи. 22 мая 2020
© РИА Новости / Мажар Абид
Перейти в фотобанк
Место крушения самолета авиакомпании "Пакистанские аваиалинии" в Карачи. 22 мая 2020
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая – РИА Новости. Бортовой самописец разбившегося под Карачи самолета "Пакистанских международных авиалиний" найден, сообщает телеканал Samaa.
"Черный ящик самолета был найден, сообщает Управление гражданской авиации. Он будет отправлен производителю для расшифровки. Процесс может занять до нескольких недель", - сообщает телеканал.
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Как сообщил представитель Управления гражданской авиации Пакистана, на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир. Согласно последним данным, в результате падения погибли как минимум 35 человек.
Власти пакистанской провинции Синд подтвердили, что при крушении самолета "Пакистанских международных авиалиний" выжили как минимум два человека. Также пострадали люди, жившие в домах, на которые упал самолет.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования крушения.
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Крушение пассажирского самолета в ПакистанеИмран ХанКарачиПакистанВ мире
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