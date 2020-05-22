В Вологде три корпуса больницы закрыли на обсервацию из-за COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Три корпуса Вологодской городской больницы №1 закрыты на обсервацию из-за очага распространения коронавируса, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"Первая городская больница в Вологде - это самый большой очаг. По рекомендации Роспотребнадзора из-за вспышки коронавируса три корпуса больницы закрыты на обсервацию вместе с врачами и пациентами", - сообщил Кувшинников на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

Он добавил, что в больнице есть все необходимые средства защиты: маски, респираторы, перчатки, защитные костюмы. Организовано трехразовое питание для пациентов и медперсонала, работает горячая линия для родственников.

По данным регионального оперативного штаба, сейчас терапевтический корпус, где зарегистрирован последний очаг Covid-19, полностью освобожден от пациентов и персонала. В субботу здание планируется обработать и направить смывы для анализа на инфекцию.

"Пациенты корпуса – 37 человек – переведены в моногоспиталь Вологды, остальные отправлены на режим самоизоляции. Людей транспортировали с помощью машин скорой помощи. Здесь находятся вологжане с различными патологиями от сахарного диабета до инфаркта", - рассказали в оперштабе.

В хирургическом корпусе врачи продолжают проводить операции, параллельно осуществляется маршрутизация пациентов и персонала. Всего там находятся на лечении 132 человека.

Планируется, что в субботу 84 пациента вологодской больницы переведут в обсерватор в госпиталь для ветеранов войн, девять человек - в гостиницу "Спутник". Кроме того, 48 пациентов останутся в хирургическом корпусе для лечения, курировать их будут 23 медработника. Еще 119 человек медицинского персонала уходят на обсервацию в гостиницу "Спутник" с воскресенья.