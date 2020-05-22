Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T18:06
https://ria.ru/20200522/1571858204.html
Российский посол рассказал о ситуации со школьниками в США
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:210:2001:1335_1036x0_80_0_0_dfa43ccd2524a1132be0bfdc87d46477.jpg
РИА Новости

Российский посол рассказал о ситуации со школьниками в США

18:06 22.05.2020
648
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В США остаются 29 российских школьников, которые выехали туда по образовательным программам, никто из них не заболел коронавирусной инфекцией, заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе онлайн-брифинга.
"По некоторым данным, в США находится еще 29 (российских) школьников, но у нас пока нет никаких данных (об их местонахождении в США – ред.), мы пытаемся установить конструктивное взаимодействие с госдепартаментом на этот счет, с тем, чтобы выяснить, где эти дети, что с ними происходит, потому что забота о каждом гражданине РФ – это не лозунг с моей стороны, это просто обязанность российского учреждения", – заявил Антонов.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
"Я хочу верить, что мы сможем справиться с этой задачей, наши детки спокойно, кто хочет, вернутся в Москву", - добавил он.
По словам дипломата, "самое главное, что никто из них не заболел (коронавирусом)". "Слава богу, все с ними нормально. Но, разумеется, по возвращении в Москву они проходят 14-дневный карантин в так называемых обсерваторах или по месту своего проживания", - отметил посол РФ в США.
Ранее в МИД России сообщили, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Уже около 40 российских школьников вернулись с обучающих программ в США домой, поиск остальных продолжается, заявляла ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12330718
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМария ЗахароваАнатолий АнтоновМоскваСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Станислав и Илья Костевы в зале суда
ВС Белоруссии подтвердил смертный приговор братьям, убившим учительницу
Девушка разговаривает по телефону, гуляя в защитной маске по Гагаринскому парку в Симферополе
Назван простой способ дезинфекции маски
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
МИД отверг ультиматум США по Договору об открытом небе
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
В "Ахмате" рассказали о состоянии Рамзана Кадырова
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии ввели полный запрет на передвижение
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Пух на ветке тополя
Супруги из Москвы рассказали, как получили штрафы из-за выхода на балкон
Видео спецоперации по нейтрализации боевиков в Дагестане
В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, готовивших теракты
Самолет в небе над Международным аэропортом Шереметьево
В НАТО назвали условие возвращения США к Договору по открытому небу
Посольство России в Чехии
СМИ: чешская полиция взяла под охрану российского дипломата из-за угроз
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Источник прокомментировал заявления Лукашенко по испытанию ракет
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
В Словакии оценили решение США выйти из Договора по открытому небу
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР рассказали о "театре абсурда" на заседании по Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
Лента новостейМолния