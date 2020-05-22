Российский посол рассказал о ситуации со школьниками в США

"По некоторым данным, в США находится еще 29 (российских) школьников, но у нас пока нет никаких данных (об их местонахождении в США – ред.), мы пытаемся установить конструктивное взаимодействие с госдепартаментом на этот счет, с тем, чтобы выяснить, где эти дети, что с ними происходит, потому что забота о каждом гражданине РФ – это не лозунг с моей стороны, это просто обязанность российского учреждения", – заявил Антонов.