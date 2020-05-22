Российский посол рассказал о ситуации со школьниками в США

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В США остаются 29 российских школьников, которые выехали туда по образовательным программам, никто из них не заболел коронавирусной инфекцией, заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе онлайн-брифинга.
"По некоторым данным, в США находится еще 29 (российских) школьников, но у нас пока нет никаких данных (об их местонахождении в США – ред.), мы пытаемся установить конструктивное взаимодействие с госдепартаментом на этот счет, с тем, чтобы выяснить, где эти дети, что с ними происходит, потому что забота о каждом гражданине РФ – это не лозунг с моей стороны, это просто обязанность российского учреждения", – заявил Антонов.
"Я хочу верить, что мы сможем справиться с этой задачей, наши детки спокойно, кто хочет, вернутся в Москву", - добавил он.
По словам дипломата, "самое главное, что никто из них не заболел (коронавирусом)". "Слава богу, все с ними нормально. Но, разумеется, по возвращении в Москву они проходят 14-дневный карантин в так называемых обсерваторах или по месту своего проживания", - отметил посол РФ в США.
Ранее в МИД России сообщили, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.
Уже около 40 российских школьников вернулись с обучающих программ в США домой, поиск остальных продолжается, заявляла ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.