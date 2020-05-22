СК просит арестовать фигуранта дела о пожаре в доме престарелых в Москве

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Следствие за нарушение правил пожарной безопасности просит арестовать техника дома престарелых "Третий возраст" на западе Москвы, где в пожаре погибли четыре человека, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Колодного, которому вменяется статья 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", - сказала она.
Частный дом престарелых "Третий возраст" горел в апреле, погибли четыре человека, 16 пострадали. Ранее было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как сообщили ранее в СК, руководство и сотрудники дома престарелых не создали нужные условия и не получили в полном объёме разрешительные документы, необходимые для предоставления услуг пожилым гражданам. Также не были получены разрешения от надзорных и компетентных органов для надлежащей эксплуатации здания.