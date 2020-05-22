В Ингушетии умерли еще два пациента с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 22 мая – РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом – мужчины в возрасте 90 лет и 71 года – скончались в Ингушетии, общее число умерших в республике составило 38, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
По состоянию на 22 мая, в Ингушетии выявлено 1692 случая заболевания коронавирусом. Ранее сообщалось, что скончались 36 человек, в том числе муфтий республики.
"За последние сутки скончались двое мужчин. Один из них 1930 года рождения, другой – 1949 года рождения. Оба находились в тяжелом состоянии и имели ряд сопутствующих заболеваний", - сказал собеседник агентства.
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